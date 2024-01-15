Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için Avrupa kehaneti

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için Avrupa kehaneti
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şu anki kadro kalitesiyle Konferans Ligi'nde final oynayabileceğini açıkladı.

Gaziantep deplasmanında 1-0'lık skorla kazanıp altın değerinde 3 puanını sahibi olan Fenerbahçe liderliğini devam ettirdi. TV8.5 ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için önemli bir Avrupa kehanetinde bulundu.
ASTON VİLLA İLE FİNAL OYNAR
Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin bu kadrosu Atina'da Konferans Ligi finali oynayabilir. Mayıs ayından 3 kupa ile çıkabilirsiniz. Konferans Ligi'nde favori olarak Aston Villa ve Fenerbahçe'yi görüyorum. Fiorentina'yı da seyrettim ama bence Aston Villa-Fenerbahçe finali olacaktır. Uzun yıllardır bu kadar geniş ve kaliteli takım görmedim" ifadelerini kullandı.
RAKİPLER TRANSFER YAPMADI
Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer hamleleri için de "Bu sezon Ali Bey gemileri yaktı. Rakipler henüz transfer yapmadı. Siz iki tane hazır oyuncu getiriyorsunuz. Bu yıl tasarruf yılı değil dedi. Ali Koç, 5,5 yıl önce başkan oldu ama ilk kez bu yılı kendi yılı olarak görüyor" yorumunu yaptı.

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