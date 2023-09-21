Rıdvan Dilmen Okan Buruk'un aldığı riski açıkladı: Sanki son maçıymış gibi karar verdi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kopenhag ile evinde berabere kaldığı maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'un yaptığı hamlelere değinen Dilmen "Şampiyonlar Ligi'nde sanki son maçıymış gibi karar verdi.

Rıdvan Dilmen Okan Buruk'un aldığı riski açıkladı: Sanki son maçıymış gibi karar verdi

Ünlü spor yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kopenhag beraberliğini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

-Şampiyonlar Ligi'nde sanki son maçıymış gibi karar verdi, Oyunun sonunda Torreira'yı bile Abdulkerim'in yerine çekerek dedi ki "Ya herro ya merro." Hani son maçtır ya. Puan alman lazım. O yüzden de önümüzdeki günlerde kazanacağı maçlar kadar Okan Buruk'un risk alması önemliydi. Fakat Sacha Boey'in "Ben böyle olmasını istemiyorum" demesi de çok önemliydi.

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