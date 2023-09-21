Rıdvan Dilmen Okan Buruk'un aldığı riski açıkladı: Sanki son maçıymış gibi karar verdi

Ünlü spor yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kopenhag beraberliğini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

-Şampiyonlar Ligi'nde sanki son maçıymış gibi karar verdi, Oyunun sonunda Torreira'yı bile Abdulkerim'in yerine çekerek dedi ki "Ya herro ya merro." Hani son maçtır ya. Puan alman lazım. O yüzden de önümüzdeki günlerde kazanacağı maçlar kadar Okan Buruk'un risk alması önemliydi. Fakat Sacha Boey'in "Ben böyle olmasını istemiyorum" demesi de çok önemliydi.