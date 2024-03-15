Rıdvan Dilmen'den flaş iddia. Ali Koç ve Sadettin Saran arasında geçenleri açıkladı

Eren Bozdaş
Rıdvan Dilmen'den flaş iddia. Ali Koç ve Sadettin Saran arasında geçenleri açıkladı
Fenerbahçe'nin Union SG maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen Sadettin Saran'ın açıklamalarını değerlendirdi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Union SG ile mücadele etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 1-0 mağlup olsada ilk maçta elde ettiği 3-0'lık skor sayesinde adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelenin ardından TV8,5 ekranlarına çıkan Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de sezon sonunda gidilecek seçimler hakkında konuştu.

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"SADETTİN BEY ALİ KOÇ'A SORMADAN BU HAREKETİ YAPMAZDI"

Sadettin Saran'ın adaylık açıklamasını değerlendiren Dilmen, "Sadettin Bey için de hayırlısı olsun. İhaleye girmeseydi eğer Sadettin Bey, yılda 40-50 milyon dolarlık artış olmazdı hiç açık konuşayım. Rekabet olmadan yayıncı kuruluşun parası artmazdı, şimdi adaylığını açıkladı. Hayırlısı olsun, Ali Bey ve Sadettin Bey'in arasının iyi olduğunu biliyoruz. Sadettin Bey, mevcut başkana sormadan bu hareketi yapmazdı bence. Dün Ali Koç'un açıklaması 'Ben devam edeceğim' gibiydi ama yanlış hissetmişim" dedi.

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Sadettin Saran ne demişti?

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

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