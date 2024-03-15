İşte Fenerbahçe'yi bekleyen Olympiakos. En golcü futbolcusu Süper Lig'den geçti. Fatih Terim detayı

Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Bu sezon Avrupa macerasına Avrupa Ligi 3. eleme turundan başlayan Yunan ekibi; önce Genk, ardından Cukaricki'yi eleyip gruplara kaldı

Freiburg, Backa Topola ve West Ham ile birlikte A Grubu'nda yer alan Olympiakos, 7 puanla 3. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

Son 16 Play-Off Turu'nda Ferencvaro ile karşı karşıya gelen Olympiakos; iki maçı da 1-0 kazanıp Son 16'ya adını yazdırdı.

Son 16 Turu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile tarihi 2 maç oynadılar.

İlk maçı sahasında 4-1'lik skorla kaybetti Olympiakos.

Güvenlik gerekçesiyle İsrail'de oynanamayan rövanşa Sırbistan'ın TCS Arena Stadı ev sahipliği yaptı.

Normal süre 4-1'lik skorla Olympiakos'un galibiyetiyle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde 2 gol daha bulan Yunan temsilcisi karşılaşmayı 6-1 kazanıp çeyrek finale yükseldi.

Olympiakos; Yunanistan Süper Ligi'nd normal sezonu 57 puanla 3. sırada tamamladı.

Süper Lig Şampiyonluk Turu Play-Off'undaki ilk maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk ettiler.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u deplasmanda 3-1'lik skorla kazanıp yoluna devam etti.

Olympiakos maçlarını 33 bin kişilik Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar'ın çalıştırdığı Olympiakos'un en pahalı futbolcusu 15 milyon Euro'luk değeriyle forvet Daniel Podence.

Savunma oyuncusu David Carmo 12, yine forvet Fran Navarro da 11 milyon Euro'luk değere sahip.

Bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi tüm kulvarlarda attığı 25 golle takımın en skoreri.

Podence 12 gol 4 asist, Fortunis de 10 gol 11 asisti var.