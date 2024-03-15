İşte Fenerbahçe'yi bekleyen Olympiakos. En golcü futbolcusu Süper Lig'den geçti. Fatih Terim detayı

Sami Güntürkün Gürel
İşte Fenerbahçe'yi bekleyen Olympiakos. En golcü futbolcusu Süper Lig'den geçti. Fatih Terim detayı
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde eşleştiği Olympiakos'u tanıyalım...

Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Bu sezon Avrupa macerasına Avrupa Ligi 3. eleme turundan başlayan Yunan ekibi; önce Genk, ardından Cukaricki'yi eleyip gruplara kaldı

Freiburg, Backa Topola ve West Ham ile birlikte A Grubu'nda yer alan Olympiakos, 7 puanla 3. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

Son 16 Play-Off Turu'nda Ferencvaro ile karşı karşıya gelen Olympiakos; iki maçı da 1-0 kazanıp Son 16'ya adını yazdırdı.

Son 16 Turu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile tarihi 2 maç oynadılar.

İlk maçı sahasında 4-1'lik skorla kaybetti Olympiakos.

Güvenlik gerekçesiyle İsrail'de oynanamayan rövanşa Sırbistan'ın TCS Arena Stadı ev sahipliği yaptı.

Normal süre 4-1'lik skorla Olympiakos'un galibiyetiyle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde 2 gol daha bulan Yunan temsilcisi karşılaşmayı 6-1 kazanıp çeyrek finale yükseldi.

Olympiakos; Yunanistan Süper Ligi'nd normal sezonu 57 puanla 3. sırada tamamladı.

Süper Lig Şampiyonluk Turu Play-Off'undaki ilk maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk ettiler.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u deplasmanda 3-1'lik skorla kazanıp yoluna devam etti.

Olympiakos maçlarını 33 bin kişilik Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar'ın çalıştırdığı Olympiakos'un en pahalı futbolcusu 15 milyon Euro'luk değeriyle forvet Daniel Podence.

Savunma oyuncusu David Carmo 12, yine forvet Fran Navarro da 11 milyon Euro'luk değere sahip.

Bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi tüm kulvarlarda attığı 25 golle takımın en skoreri.

Podence 12 gol 4 asist, Fortunis de 10 gol 11 asisti var.

İlgili Haberler
Son dakika... Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu. Liverpool'un önü açıldı
A Milli Takım farklı kazandı
A Milli Takım kadrosu açıklandı. Montella'dan sürpriz tercihler
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Devler birbiriyle eşleşti
Son Haberler
Yozgat’ta firari 2 hükümlü yakalandı Yerel Haberler
Yozgat’ta firari 2 hükümlü yakalandı
Belediye başkan adayı lüks yatla karada seçim turu attı Gündem
Belediye başkan adayı lüks yatla karada seçim turu attı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi Ekonomi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi
Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Annesini vampir diye öldürdü. Geceleri kendisini ısırdığını düşündü Dünya
Annesini vampir diye öldürdü. Geceleri kendisini ısırdığını düşündü
Yozgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı Gündem
Yozgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti Ekonomi
Fed imalat endeksinde martta düşmeye devam etti