Fenerbahçe'ye UEFA'dan kara haber. Katlamalı ceza geldi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kara haber. Katlamalı ceza geldi
UEFA Disiplin Kurulu; daha önce ertelenen cezaları da ekledi Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı getirdi.

Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika'da, Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelmişti.

Sarı-Lacivertli ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin başında taraftarlar sahaya meşale yağdırmış, hakem oyunu durdurmak zorunda kalmıştı.

Yaşanan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Fenerbahçe'ye; UEFA'dan kara haber geldi.

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi. Ayrıca Sarı-Lacivertli kulübe 80 bin Euro para cezası da geldi.

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle:
Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle verdiği ertelenmiş disiplin cezasının uygulanmasına, yani UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 26(3) maddesi uyarınca Fenerbahçe SK'nın bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 20 Ekim 2023 tarihli kararında havai fişek yakma ve zarar verme eylemleri nedeniyle verdiği ertelenmiş disiplin cezasının uygulanmasına, yani Fenerbahçe SK'nın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 26(3) maddesi uyarınca bir (1) UEFA müsabakası için daha deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine

Fenerbahçe SK'ya havai fişek yakma, cisim atma, seyirciyi rahatsız etme ve zarar verme eylemleri nedeniyle 80.000 Avro para cezası verilmesine ve Fenerbahçe SK'nın bir UEFA müsabakası için daha deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine

Fenerbahçe SK'nın, bu karar tarihinden itibaren 30 gün içinde, taraftarlarının neden olduğu zararların, yani kırılan 15 koltuk için R. Union Saint-Gilloise ile iletişime geçmesine karar verilmiştir. Fenerbahçe SK'nın saha koruma haritasına uymaması nedeniyle uyarılmasına karar verilmiştir."

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