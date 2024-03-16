Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birbirine düşürdü

Rıdvan Dilmen, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ninUnion Saint-Gilloise'a 1-0 yenildiği maçı yorumlarken Galatasaray karşılaştırması dikkat çekti.

Dilmen, "Fenerbahçe tarafından elenen takım, Sparta Prag'a göre daha güçlü ve canlıydı. Belçika'nın lider takımından söz ediyoruz, onlar geçen sezonu da lider tamamladılar. Sparta Prag ise oldukça kırılgan bir takımdı, Liverpool ile oynadıkları maçlarda toplamda 11 gol yediler. Galatasaray, eğer ikinci maçta 10 kişi kalmasaydı ve ikinci golü bulsaydı, diğer goller de gelebilirdi" dedi.

Sosyal medyada Rıdvan Dilmen'in Galatasaray eleştirisi Sarı Kırmızılı taraftarları kızdırırken Fenerbahçeliler de Dilmen'e destek verdiler.

Rıdvan Dilmen ayrıca, "Icardi, Prag'da pek etkili olamamıştı ama şimdi daha iyi durumda gibi görünüyor." Ayrıca, "Süper Kupa'nın tarihi konusunda sonradan bilgi sahibi oldum. 7 Nisan'dan önce her iki kulüp de tarihe onay vermiş. Bu durumda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir suçu yok." yorumunda bulundu.