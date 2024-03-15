A Milli Takım farklı kazandı

Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, özel maçta Angola'yı 43-22 mağlup etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-13 önde kapatan Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan da 43-22'lik skorla üstün ayrıldı.

Milli takım, Angola ile yarın saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha yapacak. Karşılaşma sporseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız; Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.