A Milli Takım farklı kazandı

Kaynak: AA
A Milli Takım farklı kazandı
A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık maçında Angola'yı yendi.

Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, özel maçta Angola'yı 43-22 mağlup etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-13 önde kapatan Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan da 43-22'lik skorla üstün ayrıldı.

Milli takım, Angola ile yarın saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha yapacak. Karşılaşma sporseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız; Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

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