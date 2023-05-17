Rıdvan Dilmen'den herkesi şaşırtacak tespit: Gelecek sezon Okan Buruk onunla çalışmaz

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, Icardi'nin golleriyle sahadan rahat bir şekilde 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maç sonunda futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. Zaniolo'nun yaptığı hareket üzerine Dilmen "Zaniolo o tekmeyi Okan Buruk'a attı" dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

-Fenerbahçe perşembe günü Trabzonspor'a puan kaybederse Galatasaray sezonun şampiyonu olur. Maça gelince evet Galatasaray favoriydi. Sabaha kadar oynansaydı Galatasaray İstanbulspor'u yenerdi.

-Galatasaray kalesinde tehlike bile yaşamadı. Galatasaray'ın motivasyonu çok yüksekti. İcardi ile Kerem'in müthiş oyunu fark yarattı. Kerem Aktürkoğlu öldürücü Oğuz Çetin pasları atmaya başladı.

-İcardi dilediği zaman dünyanın en hızlı forveti oluyor. Rakipten daha önce düşünüyor işi bitiriyor, 2.gole bakın bunu göreceksiniz. İcardi'nin arkada bile gözü var. Tam bir ceza sahası golcüsü hem ayak içini hem de kafa vuruşlarını iki tarafa da vurabiliyor.

-Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı iyiydi, Kazımcan aksadı, Dubois'ya ise son dakikalarda kramp girdi. Galatasaray maçı hak ederken kazandı. Oliveira'yı ilk yarıda beğendim neden çıktı anlamadım sakatlık problemi yaşamış olabilir.

-Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1'e döndü. Kalecisinden hücum oyuncusuna kadar iyi hazırlanmış bir Galatasaray vardı. Bana göre Nelsson'un hava topundan sonra yerde kalması penaltıydı. Kafa topunda Nelsson avantajlıydı topa vuruyor ve top oyunda kalıyor. Orada Eze kontrolsüz bir şekilde gelip Nelsson'a vuruyor ve bana göre bu pozisyon penaltıdır.

-Zaniolo'da VAR'ın uyarısı doğru. Okan hoca, Zaniolo ile gelecek sezon çalışmayacak. Hiçbir hoca bindiği dalı kesmek istemez. Zaniolo güçlenemedi, müthiş yetenekli bir futbolcu. Okan Buruk'un düzenli bir 11'i var Zaniolo Rashica'dan daha iyi bir futbolcu olabilir ama Rashica hem daha istikrarlı hem de güçlü bir oyuncu.

-Zaniolo her maç kartlık hareket yapıyor. Zaniolo o tekmeyi Okan Buruk'a attı. Oynamamanın verdiği tepkidir o. Ben Okan Buruk'a Zaniolo'yu neden oynatmıyor diyemem çünkü hocanın düzenli ve bozmak istemediği bir kadrosu var.

-Zaniolo'nun Okan Buruk'la ilgili bir süreci var. Yönetim Gomis sürecini iyi yönetti. Biri saha dışında kriz çıkardı biri saha içinde. Galatasaray artık Gomis'i, Mata'yı hatta Mertens'i bile kaldıramaz.

-Galatasaray Başakşehir ve İstanbulspor gibi takımlara pozisyon vermeden maçı bitirdi. İstanbulspor Kadıköy deplasmanında 3 gol atmış bir takım. Galatasaray önümüzdeki sezon daha diri olmak zorunda.