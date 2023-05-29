Yer kapma savaşında Rıdvan Dilmen'in Emine Erdoğan'dan fırça yiyip yemediği ortaya çıktı. Rıdvan Dilmen'in kendisi açıkladı

Oda TV'den Sinem Hançerigüzel'in haberine göre; seçimlerin ikinci turu sona erdi, Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında, futbolcu Mesut Özil ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de vardı.

Özil ve Dilmen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişte karşıladı. Pirana isimli sosyal medya hesabının çektiği görüntülerde, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Emine Erdoğan'ın, Rıdvan Dilmen'e "Siz yanlış yaptınız" dediği öne sürüldü.

"EMİNE HANIM HİÇ KİMSEYE BU ÜSLUPTA KONUŞMAZ"

Odatv'nin ulaştığı Dilmen, "Affedersiniz sokaktaki insana söylemez. 'Yanlış yaptınız' demedi, 'Yalnız çekilin' dedi. Allah aşkına Emine hanım hiç kimseye bu üslupta konuşmaz ki..." ifadelerini kullandı.

O ifadenin doğru olmadığını ifade eden Dilmen, "Öncesinde de ayak üstü konuştuk. 'Mesut Özil ile yalnız çekilin önce, sonra birlikte çekilirsiniz' dedi" açıklaması yaptı.