20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rıdvan Dilmen: Acayip şeyler oluyor

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor-Fenerbahçe maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 23:21
Takip Et

Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Rıdvan Dilmen: Acayip şeyler oluyor
+
Aa
-

Alanyaspor-Fenerbahçe maçından sonra TV8,5'ta programa çıkan Rıdvan Dilmen, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Dilmen, şunları söyledi:

"Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor.

Osayi Samuel'in pozisyonu bence net kırmızı kart. Mete Kalkavan da darmadağın oldu. Bu tecrübede bir hakeme iyi gözle bakan biriyim. Bugün öylesine hatalar yaptı ki... Furkan'a vermediği iki sarı kartlık pozisyon var. Kafası Osayi'de kaldı.

Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?

VAR çizgilerini problemli görüyorum, hakemlerin acayip kararlarını görüyorum, MHK Başkanı'nın videoya çekip göndermelerini görüyorum. İnanılmaz şeyler oluyor.

Maç eğer 21 dakika uzuyorsa demekki orta hakem iyi maç yönetememiş. Bu maç hafızalarda her iki takım adına da yaptığı hatalarla kalacak. son haftalarda bunu çok fazla konuşuyoruz maalesef." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
3
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
4
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
5
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
6
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Çöp evde yangın çıktı
﻿Çöp evde yangın çıktı
﻿Çöp evde yangın çıktı
﻿F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok
﻿F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok
﻿F1 Suudi Arabistan Grant Prix'nde Alonso'ya büyük şok
﻿Union Berlin Frankfurt'u yendi yarışa devam dedi
﻿Union Berlin Frankfurt'u yendi yarışa devam dedi
﻿Union Berlin Frankfurt'u yendi yarışa devam dedi
﻿Napoli Torino'yu fena çarptı
﻿Napoli Torino'yu fena çarptı
﻿Napoli Torino'yu fena çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.