Rıdvan Dilmen: Acayip şeyler oluyor

Alanyaspor-Fenerbahçe maçından sonra TV8,5'ta programa çıkan Rıdvan Dilmen, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Dilmen, şunları söyledi:

"Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor.

Osayi Samuel'in pozisyonu bence net kırmızı kart. Mete Kalkavan da darmadağın oldu. Bu tecrübede bir hakeme iyi gözle bakan biriyim. Bugün öylesine hatalar yaptı ki... Furkan'a vermediği iki sarı kartlık pozisyon var. Kafası Osayi'de kaldı.

Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?

VAR çizgilerini problemli görüyorum, hakemlerin acayip kararlarını görüyorum, MHK Başkanı'nın videoya çekip göndermelerini görüyorum. İnanılmaz şeyler oluyor.

Maç eğer 21 dakika uzuyorsa demekki orta hakem iyi maç yönetememiş. Bu maç hafızalarda her iki takım adına da yaptığı hatalarla kalacak. son haftalarda bunu çok fazla konuşuyoruz maalesef."