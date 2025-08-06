Rıdvan Yılmaz'da Beşiktaş'a dev rakip!

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Yılmaz'da Beşiktaş'a dev rakip!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi. Transferi bitirme aşamasına gelen Kara Kartal'a büyük bir rakip çıktı.

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki sol bek için İskoç ekibi Rangers ile temas halinde.

Rıdvan'ın transferi için görüşmeler devam ederken, Rangers'ın milli oyuncu için 3 milyon sterlinlik bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Süper Lig devinin bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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RIDVAN YILMAZ'A MONACO TALİP

İngiliz basınında yer alan habere göre; Rangers, Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile de görüşmelere başladı.

Rıdvan'ın yeni takımının bu gelişmeler sonrasında önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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