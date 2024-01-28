Riyad uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: Kargo bölümünden ‘yardım edin’ sesleri duyuldu iddiası

Kaynak: DHA
Riyad uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: Kargo bölümünden ‘yardım edin’ sesleri duyuldu iddiası
İstanbul'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’a giden uçak Antalya'ya acil iniş yaptı. Yolcuların kargo bölümünden "Yardım edin" şeklinde sesler duyması üzerine uçakta arama başlatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İstanbul- Riyad seferini yapmak üzere dün akşam saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağında bazı yolcular, kalkıştan kısa bir süre sonra kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etti.

Kıbrıs adası açıklarında seyrettiği sırada kargo bölümünden bir kişinin ‘yardım edin’ şeklinde bağırdığını öne süren yolcuların ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi.

Pilotun yaptığı görüşmeler sonucu uçağın Antalya Havalimanı’na acil iniş yapmasına karar verildi.

Havalimanında uçağın iniş yapacağı pist çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uçağın saat 23.45’te havalimanına iniş yapmasıyla birlikte kargo bölümünde inceleme başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürdürülüyor

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