Rıza Çalımbay: Avrupa'ya gitmek apayrı bir şey

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Avrupa'ya gitmek apayrı bir şey

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

-İki taraf da maçta kendisine avantaj sağlayacak skor için uğraştı. Kapanma gibi bir şey olmadı. Top gitti geldi, mücadele üst düzey oldu. Pozisyon az oldu, kısırdı. Biz de, Fenerbahçe de 1-2 tane pozisyon yakaladı. Çok çekişmeli maçtı. Geçen oynadığımız maçtaki hataları yapmadık. O maçta çok kötü goller yedik ve kendi kendimize maçı verdik. İlk ayak bitti, ikinci ayak Kadıköy'de. Kazanıp finale yükselmek istiyoruz.

-Bizim bütün amacımız avantaj yakalamaktı, kolay değil, karşında da Fenerbahçe var. Öyle maç kolay değil. Fenerbahçe, kendi evinde çok büyük taraftara sahip. Taraftarla daha etkili ve daha motive oluyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu takımla böyle çok kritik maçlar oynadık. Slavia Prag maçı da öyleydi. Stad doluydu, korkmadan oynadık ve grup lideri olduk. Şimdi Fenerbahçe ile de oynayacağız. İyi takım, kaderi değiştirecek oyunculara sahipler. Bizim de iyi oyuncularımız var, bazıları istediğimiz verimi veremedi ama rövanş maçı farklı. Korkmadan, çekinmeden oynayıp finale çıkacağımıza inanıyoruz.

-Biz normalde Avrupa'ya gitmeseydik, 5'inci 6'ıncı olabilecektik belki de. Hem lig, hem kupa, hem Avrupa oynamak kolay değil. Bizim takım Avrupa'nın en yaşlı takımı. Bizim yerimiz burası değil. Ancak Avrupa'ya gitmek apayrı bir şey. 3 sene üst üste gitmek müthiş bir şey. Kulübümüze önemli bir katkı sağladık. Türkiye açısından da iyi puanlar getirdik. Her sene gitmek gerekiyor, bu güzel bir şey. Takımın da geniş kadrolu olması, kaliteli olması gerekiyor. Şu anda benim 4. senem. Mükemmel bir şekilde de geçti.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma tarihi ve yeri belli oldu Magazin
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma tarihi ve yeri belli oldu
Manchester City tekrardan zirvede. Haaland rekor kırdı Spor
Manchester City tekrardan zirvede. Haaland rekor kırdı
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti Spor
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti
Sedat Peker'den ‘Uğur Dündar’ ve ‘Aslan Avı’ paylaşımı. Haftalar sonra sessizliğini bozdu Güncel
Sedat Peker'den ‘Uğur Dündar’ ve ‘Aslan Avı’ paylaşımı. Haftalar sonra sessizliğini bozdu
Sahi nerede bu Altay Tankı? Yazarlar
Sahi nerede bu Altay Tankı?
Şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan… Yazarlar
Şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan…
Hıdrellez ritüeli Yazarlar
Hıdrellez ritüeli