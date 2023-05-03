Rıza Çalımbay: Avrupa'ya gitmek apayrı bir şey

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;



-İki taraf da maçta kendisine avantaj sağlayacak skor için uğraştı. Kapanma gibi bir şey olmadı. Top gitti geldi, mücadele üst düzey oldu. Pozisyon az oldu, kısırdı. Biz de, Fenerbahçe de 1-2 tane pozisyon yakaladı. Çok çekişmeli maçtı. Geçen oynadığımız maçtaki hataları yapmadık. O maçta çok kötü goller yedik ve kendi kendimize maçı verdik. İlk ayak bitti, ikinci ayak Kadıköy'de. Kazanıp finale yükselmek istiyoruz.



-Bizim bütün amacımız avantaj yakalamaktı, kolay değil, karşında da Fenerbahçe var. Öyle maç kolay değil. Fenerbahçe, kendi evinde çok büyük taraftara sahip. Taraftarla daha etkili ve daha motive oluyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu takımla böyle çok kritik maçlar oynadık. Slavia Prag maçı da öyleydi. Stad doluydu, korkmadan oynadık ve grup lideri olduk. Şimdi Fenerbahçe ile de oynayacağız. İyi takım, kaderi değiştirecek oyunculara sahipler. Bizim de iyi oyuncularımız var, bazıları istediğimiz verimi veremedi ama rövanş maçı farklı. Korkmadan, çekinmeden oynayıp finale çıkacağımıza inanıyoruz.



-Biz normalde Avrupa'ya gitmeseydik, 5'inci 6'ıncı olabilecektik belki de. Hem lig, hem kupa, hem Avrupa oynamak kolay değil. Bizim takım Avrupa'nın en yaşlı takımı. Bizim yerimiz burası değil. Ancak Avrupa'ya gitmek apayrı bir şey. 3 sene üst üste gitmek müthiş bir şey. Kulübümüze önemli bir katkı sağladık. Türkiye açısından da iyi puanlar getirdik. Her sene gitmek gerekiyor, bu güzel bir şey. Takımın da geniş kadrolu olması, kaliteli olması gerekiyor. Şu anda benim 4. senem. Mükemmel bir şekilde de geçti.