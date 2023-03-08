R�za �al�mbay: Milli ma� gibi oynuyoruz

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ma��nda Sivasspor, yar�n �talya'da Fiorentina ile kar�� kar��ya gelecek.

Teknik direkt�r R�za �al�mbay, �nemli ma� �ncesi a��klamalarda bulundu.

Zor bir rakiple e�le�tiklerini belirten �al�mbay �unlar� s�yledi:

"Kupada buralara kadar geldi�imiz i�in iyi tak�mlarla kar��la�mam�z normal. En iyi tak�mlardan biri bize ��kt�. Son oynad�klar� ma�lar� da izledik. Biz de iyi bir tak�m�z. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Anadolu'dan 3 sene �st �ste Avrupa'ya giden ba�ka tak�m yok. �ok g�zel �eyler yapt�k, bunu devam ettirmek istiyoruz. T�rkiye i�in, bizim i�in, camiam�z i�in, taraftar�m�z i�in bizim buradan en iyi �ekilde ��kmam�z gerekiyor.

Biz Avrupa'daki ma�lar� hep milli ma� atmosferinde oynad�k. �zerimizdeki forma Sivasspor formas� ama �lkeyi temsil ediyoruz. Ge�irdi�imiz zor g�nlerde yaralar� sarmak i�in y�z�m�zde tebess�me neden olacak �eylere ihtiyac�m�z var. Bunu da en g��l� �ekilde elde edebilece�imiz ortam futbolda. Fiorentina'y� elersek �ok b�y�k i� yapm�� olaca��z."