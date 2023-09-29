Rıza Çalımbay'dan Montella tepkisi: Milli takım başarısı var mı?

Teknik direktör Rıza Çalımbay, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan Montella tepkisi: Milli takım başarısı var mı?

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından göreve Vincenzo Montella getirildi.
Son olarak Sivasspor'u çalıştıran ve Samsunspor ile görüştüğü iddia edilen teknik direktör Rıza Çalımbay, Montella'nın milli takıma getirilmesine tepki gösterdi.

''MİLLİ TAKIM BAŞARISI VAR MI?''
Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, Montella'nın milli takım teknik direktörü olmasının doğru olmadığını ifade etti.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde;

"Montella'nın milli takım başarısı var mı? Yok. Tabi ki yabancı hocalarla anlaşabilirsin. Ancak bana göre milli takımı yerli teknik adam çalıştırmalı. Dünyada milli takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor. Ülkemizde, mesela yabancı futbolcuyla konuşurken, tercüman falan tutmak zorunda kalıyoruz. Bire bir iletişim önemli."

''3 YIL AVRUPA'YA SİVASSPOR'U GÖTÜRDÜM''
"Benim düşünceme göre milli takıma hoca alındığı zaman, başarıya göre alınmalı. Daha önceden başarılı olmuştur, ona göre alırsınız. Ancak Montella bir tek ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştırdı. Ben 3 yıl Avrupa'ya Sivasspor'u götürdüm. Burada basının da hatası var. Bunları öne çıkarmak lazım. "

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