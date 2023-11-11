Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz eleştirisi. Yapılan yanlışları sıraladı

Fotoğraflar: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Rıza Çalımbay basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL"

"Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta başladı ve burada bitti. Beşiktaş'ın bende yeri hep apayrıdır. Aynı ilk başladığım zamana benziyor bugün. Saydın Demirören döneminde de böyle başladım. Başkan, Del Bosque zamanı çağırdı ve 'Beşiktaş'ta çalışır mısın?' dedi. Sıkıntılı ve kaosla başladık. Bir tek Galatasaray'a kaybettik, namağlup bitiriyorduk. Takımın durumu iç açıcı değil. Nerde krizi var, onu bulmamız lazım."

"SAHAYA BAMBAŞKA ÇIKACAKLAR"

"Ufak bir idman yapacağız ve maça çıkacağız. Bu benim için dezavantaj. Ancak oyuncularla konuştuk. İnşallah sahaya bambaşka şekilde çıkacaklar. Bu krizi en iyi şekilde atlatacağız."



"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

"Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız' dedim."



"DAHA ZOR DURUMDAYIM"

"Nereye kadar giderse bu anlaşma... Bizim için zor bir başlangıç. Hakikatten sıkıntılı durum. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, bana bir görev teklif edildikten sonra 'Yok' demem mümkün değil! 2 maç olur, 3 maç olur! Çağırıldığım zaman gerekeni yaparım. Mutluyum, işimizin zor olduğunu biliyorum. Buraya benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Daha önce gelsem, daha farklı şeyler olacağını biliyorum. Ama bu durumu atlatacağız. En önemli destekçimiz taraftar. Taraftar üzgün, kızgın, sinirli. Öncelikle onları kazanmamız lazım."



"SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ"

"Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman lazım. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. En önemli şey Başakşehir maçını geçmek. Sonra ara var ve arada kampa gideceğiz. Aradan sonra bambaşka şekilde döneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. O Sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntısını biliyoruz, transferden oluyor. Sorunları kafadan atıp, maçlara daha iyi devam edeceğiz. Futbolda her şeyi gördüm. Çok krizli takımla gittim. Önce krizi çözüp, sonra işimize bakıyorduk. Burada zaman az, maça 1,5 gün bile yok."



"SAKATLARI ASLA OYNATMAYACAĞIZ"

"Sabah çok erken geldim, sabahtan beri takımı yazıyorum. Sakat çok. Altyapıdan oyuncu çıkarırız. Sakatlığı olan oyuncuyu asla oynatmayacağız. Başakşehir maçını iyi şekilde bitirdikten sonra önümüz açılacak."



"BEŞİKTAŞ'A MİNNET BORÇLUYUM"

"Sezon başında gelmeyi, transferleri yapmayı biz de isteriz. Ancak şu anda bizi çağırdılar. Yapacak bir şey yok. Çok iyi Beşiktaşlı olduğumu söylediler. Ne olursa olsun, çağırdıkları zaman gelirim. Beşiktaş'a minnet borçluyum. Beşiktaş bize verdi, şimdi sıra bizde. Elimizden geleni yapacağız."



"BAŞKAN ADAYLARI BENİ ARADI"

"Beşiktaş şampiyonluğa oynamak zorunda. Başkan adayları sağ olsun beni aradılar. Hepsi değerli insanlar. Ben zaman düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana zaman verildiğinde iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gitti. Bugünkü durumdan çok iyisini yapabilirler."



"4 MAÇ SONRA GİTMEKTEN KORKMUYORUM"

"İlk geldiğimde de taşın altına elimi koydum. O sene de Avrupa'dan elenmiş, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, ligde alt sıralarda bir takım vardı. Ama biz çok güzel şeyler yaptık, bir tek Galatasaray'a kaybettik. O zamanki Rıza ile bugünkü Rıza arasında çok fark var. 4 maç sonra gitmekten korkmuyorum."

"GENÇLERİ KULLANACAĞIZ"

"Genç arkadaşlarımız var. Semih, Ege, Arda... Bu arkadaşlarımızı tanıyıp kullanmamız gerekiyor. Başakşehir maçında büyük ihtimalle kullanacağız. Bambaşka şekilde çıkabiliriz."



"HERKES KENDİ POZİSYONUNDA OYNAYACAK"

"Transfer edilen oyuncuların hepsi iyi. Bana göre hazır değillerdi. O yüzden kendilerini gösteremediler. Özellikle Bakhtiyor Zaynutdinov! Milli takımına çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak. Arkadaşlarımız daha erken ve hazır gelselerdi, bu takım bambaşka olurdu."



"ABOUBAKAR'I GÖRDÜM"

"Vincent Aboubakar'ı gördüm ve 'Hazır mısın?' dedim. O da 'Yok' dedi. Zaten sekerek yürüyor."



"BU KADROYLA ÇOK ŞEY YAPILIR"

"Son sıradaki Antalyaspor'a gittim, çünkü kadroları iyiydi. Yerleri orası değildi. Bu takım çok çok daha iyi. Bu kadroyla çok şey yapılır!"



"KARAMSARLIK GÖRDÜM"

"Dün futbolcularla görüştüğümde hepsinde kırgınlık, mental yorgunluk ve karamsarlık gördüm. Bunları düzelteceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlar da var. Bu takım toparlanır ama oyuncuların da istemesi lazım."



"ÇOK İYİ YERLERE GELEBİLİRİZ"

"Galibiyet serisi yaparsak, yukarıdakileri yakalayabiliriz. 3-4 galibiyetle çok iyi yerlere gerebiliriz. Beşiktaş'ın hedefi bitmez. Lig var, kupa var. Futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum. Çok yetenekli olduklarını düşünüyorum."

"5 YILLIK PROJEM VAR"



"Altyapının başında olan ağabeyimiz Mehmet Ekşi ile görüştük. Birkaç genç arkadaşımızı Antalya kampına götürmek istediğimi söyledim. Mert Hakan Yandaş'ı mesela biz gördük, çok iyi bir yere geldi. Şu anda Fenerbahçe'de. Altyapıdaki arkadaşlarla aramız iyi. Uzun süre devam edersek, 5 yıllık projem var."



"BERABER YENİ SAYFA AÇMAMIZ LAZIM"

"Kendi antrenör ekibimle yola devam edeceğim. Bir aksilik olursa, başka birini de ekibe alırız. Takımın her yerinin iyi olması lazım. Bu takımdakiler pasif oyuncular değil. Kafalarını sahaya vermeleri gerekiyor. Başakşehir maçını çok iyi bitirmemiz lazım. Taraftara çok ihtiyacımız var gerçekten. Beraber yeni sayfa açmamız lazım."



"BAŞARILI OLMAMAK İÇİN BİR NEDEN YOK"

"Ligde neyin, ne olacağı belli olmaz. Beşiktaş geçen sene 15 maç namağlup gitti. Başarılı olmamak için neden yok! Devrede de 1-2 transfer yaparsan, istediğinizi yapabilirsiniz. Yukarıdakileri yakalayabilirsiniz. Avrupa'ya gedebilirsiniz."

"BURAK'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

"Burak Yılmaz sevdiğim bir insan. Eskişehir'de, Trabzon'da beraberdik. Futbolculuğu mükemmeldi. Hiç görüşmedik. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Erken başladı. Çok hırslı birisi. Antrenörlükte belli bir yere gelmeniz gerekiyor. İyi futbolcuyuz ama hemen antrenör olamayız. Yanımızdaki ekip çok iyi olmalı. Biz anatomiyi bilmeyiz ama yanımızdaki arkadaşlar bilir. Kesinlikle de tecrübe kazanmamız lazım. Futbolculuktan sonra staj lazım. Ümit Milli Takım'da 2 sene çalıştım, Mustafa Denizli'nin yanında çalıştım. 'Fenerbahçe'ye de gel' dedi ama İngiltere'ye gittim, takımların idmanlarını analiz ettim. Christoph Daum'un yardımcılığını yaptım. Sonra Göztepe'ye gittim. Burak da çok iyi antrenör olabilir, belli evreleri geçmesi gerekiyor."