Rıza Çalımbay'la ilgili flaş iddia. Bakın hangi takıma gidiyor

Sivasspor'da 4 sezon görev yaptıktan sonra ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay'a üst üste teklifler gelmeye devam ediyor.
Çalımbay, önceki gün yaptığı açıklamada Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmediğini açıklamıştı.
Fanatik'teki habere göre Çalımbay'ın Edin Dzeko'nun yıldızı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı’nın hoca adayları arasında yer aldığı ortaya çıktı.
Eylül’deki maçlar öncesi teknik direktörünü henüz belirlemeyen federasyon yetkililerinin kısa süre içerisinde Çalımbay’la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Bosna Hersek Milli Takımı, teknik direktör Faruk Hadzibegic’le yollarını ayırmıştı.
60 yaşındaki Çalımbay'ın kısa süre içerisinde Bosnalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.