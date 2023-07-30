Rıza Çalımbay'la ilgili flaş iddia. Bakın hangi takıma gidiyor

Sivasspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra üst üste teklifler alan Rıza Çalımbay'ın hangi takımla görüştüğü ortaya çıktı.

Rıza Çalımbay'la ilgili flaş iddia. Bakın hangi takıma gidiyor

Sivasspor'da 4 sezon görev yaptıktan sonra ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay'a üst üste teklifler gelmeye devam ediyor.

Çalımbay, önceki gün yaptığı açıklamada Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmediğini açıklamıştı.

Fanatik'teki habere göre Çalımbay'ın Edin Dzeko'nun yıldızı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı’nın hoca adayları arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Eylül’deki maçlar öncesi teknik direktörünü henüz belirlemeyen federasyon yetkililerinin kısa süre içerisinde Çalımbay’la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Bosna Hersek Milli Takımı, teknik direktör Faruk Hadzibegic’le yollarını ayırmıştı.

60 yaşındaki Çalımbay'ın kısa süre içerisinde Bosnalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Ercan Taner ekranlara döndü. İşte yeni kanalı Spor
Ercan Taner ekranlara döndü. İşte yeni kanalı
Kiralık evlerde yeni uyanıklık Ekonomi
Kiralık evlerde yeni uyanıklık
Menzil tarikatının tövbe alma anları görüntülendi: "Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim" sözlerini söyletip kendini şeyh ilan etti Güncel
Menzil tarikatının tövbe alma anları görüntülendi: "Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim" sözlerini söyletip kendini şeyh ilan etti
Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 ölü Dünya
Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 ölü
Beşiktaş'ın transfer gündeminde Tavşan var Spor
Beşiktaş'ın transfer gündeminde Tavşan var
Esra Ezmeci'ye gelen son itiraf ''yok artık'' dedirtti Magazin
Esra Ezmeci'ye gelen son itiraf ''yok artık'' dedirtti
AKP'li kadın Erdoğan'a seslendi: Merhamete gel Erdoğan, duy sesimi Güncel
AKP'li kadın Erdoğan'a seslendi: Merhamete gel Erdoğan, duy sesimi