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Rıza Kayaalp 5.kez dünya şampiyonu oldu

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 20:20
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 20:27
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Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı

Rıza Kayaalp 5.kez dünya şampiyonu oldu
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Stark Arena'daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

TÜRK GÜREŞ TARİHİNE GEÇTİ 
Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.

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E
13.09.2022 20:25
İstanbul'un en büyük problemi depremdir Allah korusun büyük bir deprem değil İstanbul'un sonunu ülkenin sonu getirir ama bu AKP'nin umrumda değil  
 
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