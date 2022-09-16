Herkesin gözü tabutun üzerindeydi. Dünyanın en çok izlenen uçuşu

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybetti. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in son uçuşunu tüm dünya küresel uçuş izleyici adı verilen Flightradar24 adlı uygulamadan takip etti.

Çevrimiçi uçuş takip sistemi Flightradar24'e göre, altı milyondan fazla insan, Kraliçe'nin tabutunu taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağını takip ederek onu dünyanın en çok izlenen uçuşu yaptı.

Çarşamba günü, Kraliçe'nin tabutunu taşıyan uçak 1 saat 12 dakika süren bir uçuşla Edinburgh, İskoçya'dan Londra yakınlarındaki RAF Northolt'a gönderildi. Uçağın transponderinin etkinleştirilmesinin ilk dakikasında, altı milyon kişi Flightradar üzerinden uçağı izlemeye çalıştı. Aşırı trafikle yüklenen site, hizmet vermekte zorlandı.

Sonunda, yaklaşık beş milyon insan Flightradar24'ün web sitesi ve uygulamasında, 296.00 kişi ise YouTube kanalındaki canlı yayın aracılığıyla Kraliçe II. Elizabeth'in “Kittyhawk” çağrı işaretini kullanan son uçuşunu takip edebildi. Kraliçe II. Elizabeth'i taşıyan herhangi bir uçak, her zaman bu uçuş kodunu kullanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in tabutu şu anda, önümüzdeki Pazartesi günü düzenlenecek cenazesine kadar kalacağı Parlamento'daki Westminster Hall'da bulunmaktadır.