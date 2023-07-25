Rize’de acil servise silahlı saldırı 5 yaralı

Saldırıda, bir polis ve bir jandarma dahil 5 kişi yaralandı. Saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

Saldırgan hastaneye nasıl girdi?

Saldırı, bugün sabah saatlerinde Rize Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir saldırgan, hastaneye girerek silahla rastgele ateş etmeye başladı. Saldırıda, hastanede bulunan bir polis ve bir jandarma ile 3 sivil vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Saldırgan nasıl yakalandı?

Saldırının ardından saldırgan, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırganın üzerinden bir tabanca ve çok sayıda mermi çıktığı belirtildi. Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Soruşturma başlatıldı

Rize Valiliği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Olayla ilgili yakalanan şüpheli gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Ayrıca yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.