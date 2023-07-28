Eşi ve çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı

Gaziosmanpaşa’da bir adam kapısının önünde eşi ve çocukları ile otururken daha önceden husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşini kanlar içinde gören kadın kalp krizi geçirdi. Ekipler olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Eşi ve çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı

Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Özcan K. kapının önünde eşi ve çocuklarıyla oturuyordu.

O esnada caddeden daha önceden aralarında husumet bulunan bir şahısla denk geldi.

Husumetlisi ile Özcan K arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından ise husumetlisi silahını çıkartarak Özcan K.’ye ateş etti. Silahtan çıkan mermi Özcan K.’nin karnına isabet etti.

kpk-ev-onu.jpg

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eşini kanlar içinde gören kadın olay yerinde kalp krizi geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı Özcan K. ve eşini hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu Yaralanan Özcan K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekipler saldırıyı düzenleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Haberler
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.
Rize’de acil servise silahlı saldırı 5 yaralı
Nusaybin’de polise silahlı saldırı. Kadın terörist etkisiz hale getirildi
Liseye silahlı saldırı düzenleyen gence 12 yıl hapis
Liseye silahlı saldırı düzenleyen gence 12 yıl hapis
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Cumhur İttifakı'nda şimdi de İsveç ve NATO üyeliği gerginliği Siyaset
Cumhur İttifakı'nda şimdi de İsveç ve NATO üyeliği gerginliği
Murat Sancak'tan flaş Onyekuru açıklaması Spor
Murat Sancak'tan flaş Onyekuru açıklaması
Minare şiddetli fırtınaya dayanamadı Yaşam
Minare şiddetli fırtınaya dayanamadı
Sarıyer İzzet Baysal Huzur Evi'nde yangın Yaşam
Sarıyer İzzet Baysal Huzur Evi'nde yangın
Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı Yaşam
Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı
Wagner lideri Prigojin'den darbe girişimi sonrası Rusya'da ilk kare Dünya
Wagner lideri Prigojin'den darbe girişimi sonrası Rusya'da ilk kare
Panelvana çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı Yaşam
Panelvana çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı