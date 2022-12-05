Bursa'daki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. 380 bin voltla gelen facia

Bursa’da 1 Aralık’ta eğitim uçağı saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerin ardından kaza anının olduğu görüntüler de güvenlik kameralarının objektifine yansıdı

Uçağın düşme anına ilişkin doğal gaz çevrim santralinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Kamera kaydında, hızla alçalan tek motorlu uçağın, kanadının elektrik direklerine çarpmasıyla alev alması ve düşmesi yer aldı.

Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi.

KAZADAN SONRA ORTAYA ÇIKAN KAHREDEN DETAY

Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Burcu Sağlam, önce liseyi bırakmış, ardından açıktan bitirmiş ve üniversite okumaya karar vermişti.

Sağlam'ın yaşamına dair bazı detaylar kazadan sonra ortaya çıktı. Genç kadın bir arkadaşıyla kadın kuaförü işlettiği belirtildi. Daha iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen Sağlam'ın 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek evden çıktığı öğrenildi. Sağlam'ın iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldığı ifade edildi. Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi.

Genç kadın moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi. Evden "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıkan Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi. Yaşanan facianın ardından kaza haberlerini duyan Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi.