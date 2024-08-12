Rize'de Muhammed Şengezer mucizesi. Neler yaptı neler

Öncelikle harika bir maç izlettirdikleri için hem Rizespor hem de Başakşehir tebriği sonuna kadar hak ediyor.

Süper Lig'den keyif almamızı sağlayan ender maçlardan biri Çaykur Didi Stadı'nda oynandı. İki takım da futbol adına sahada her şeylerini verdiler.

Heyecan bir an olsun dinmedi. Top bir o kalede bir bu kaledeydi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Avrupa maçını da düşünerek rotasyonlu bir kadro tercih etmişti. Ömer Ali, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek gibi isimleri yedek soyundurmuştu. Bu da Rizespor'un işine geldi.

İlhan Palut'un ekibi ev sahibi olmanın da avantajıyla maça çok iyi başladı. İlk 20 dakika Rizespor forvetleriyle Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer arasında geçti. Mucize kurtarışlara imza attı. Öyle toplar çıkardı ki 27 yaşındaki file bekçisi "Yok artık" dedirtti.

Muhammed ile ayakta kalan Başakşehir 39'da öne geçti. Hızlı gelişen atakta Figueiredo ilk isabetli şutta golü buldu. Ancak ataklarına devam eden Rizespor 45+5'te sonunda kaleci Muhammed'i geçebildi. Hojer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Alikulov skoru dengeledi.

Tempo ikinci yarıda da devam etti. Rizespor bastırıyor, Başakşehir kontrataklarla tehlike yaratıyordu.

Sonuç çıkmayınca ilk hamleyi Çağdaş Atan yaptı. Önce Serdar Gürler'in yerine Davidson'u ardından da Berat Özdemir'in yerine Onur Ergün'ü sahaya sürdü.

İlhan Palut hemen karşılık verdi. Varesanovic, Zeqiri ve Hojer kenara geldi, Amir Hadziahmetovic, Minchev ve Halil İbrahim Pehlivan oyuna girdi.

Dakikalar ilerledikçe iki takım da yoruldu, top kayıpları başladı. Bununla beraber pozisyon zenginliği de azaldı.

90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken maça damga vuran isim Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer oldu. Çağdaş Atan'ın ekibi sahadan 1 puanla ayrıldıysa onun payı büyük.

İlhan Palut yine iyi bir takım oluşturmuş. Sezona beraberlikle başlasalar da haftalar ilerledikçe Çaykur Rize'nin adından çokça söz edeceğimiz kesin.