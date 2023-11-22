Rizespor'un Antalya'ya erken uçma sebebi ortaya çıktı

Önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak Rizespor'un Antalya planı belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rizespor'un Antalya'ya erken uçma sebebi ortaya çıktı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’e verilen milli aranın ardından tempoyu yükselten Çaykur Rizespor’u, önünde zorlu bir 7 haftalık fikstür bekliyor.

Geride kalan 12 haftanın sonunda 17 puan toplayan ve lig de 10. sıraya yerleşen yeşil-mavililer ilk yarıyı küme hattına yaklaşmadan bitirmek istiyor.

Milli araya İstanbulspor galibiyetiyle girerek, çalışmalarını oldukça moralli geçiren Rizespor, üç haftanın ardından gelen bu galibiyetle 3 puanın primlerini de aldılar.

İlk yarının bitimine, kalan 7 haftayı en az puan kaybıyla bitirmeyi hedefleyen atmacalar, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İlhan Palut’un öğrencileri zorlu bir döneme girerken, ilk önce bu pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maçın ardından İstanbul ekibi Başakşehir’i konuk edecek olan atmacalar, başkent deplasmanında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

İki hafta üst üste sahasında konuk kabul edecek olan atmacalar, iki İstanbul takımı Beşiktaş ve Pendikspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda misafir edecek. Ardından Kasımpaşa deplasmanı ve Rize’de oynayacağı Hatayspor maçlarıyla ilk yarıyı tamamlayacak.

Teknik patron Palut nezaretinde çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcilerinden Çaykur Rizespor, taktik ağırlıklı çalışmalara ağırlık verirken, bugün yaptığı çalışmayla da hazırlıklarına devam etti.

Bu arada Palut, kırmızı- beyazlılarla oynayacakları 90 dakika öncesi ‘’ İstanbulspor galibiyetiyle lige ara vermiştik. Antalyaspor galibiyetiyle lige kaldığımız yerden devam etmek itiyoruz.’’ dedi.

Öte yandan, Yeşil mavililer; yarın havayoluyla Rize-Artvin Havalimanı’ndan Antalya’ya giderek kampa girecek ve maç gününe kadar olan çalışmalarını, hava şartları daha iyi olan Antalya’da sürdürecek.

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