Hatayspor'u yenen Rizespor'da İlhan Palut taraftara çağrı yaptı

İlhan Palut, basın toplantısında, iyi gidişatlarını devam ettirmek adına önemli bir maç yaptıklarını söyledi.

Palut, maça istekli başladıklarını ve gol fırsatları yarattıklarını belirtti. “Kenarlardan ortalar yaparak güzel bir gol bulduk. İlk yarı sonuna doğru tempomuzu kaybettik. Top daha çok Hatayspor’da kaldı.” dedi.

Palut, ikinci yarıda oyunun hakimiyetini yeniden sağladıklarını ve rakibe gol şansı vermediklerini ifade etti. “Pozisyonlarımız vardı. Kıymetli bir galibiyet elde ettik. Yoğun maç programına girdik. Üç puan bizim için değerliydi. Çok az zamanımız var. Bir sonraki maça hazırlanmalıyız.” diye ekledi.

Ligde iyi bir dönem geçirdiklerini vurgulayan İlhan Palut, “7 haftadır iyi gidiyoruz ve bunu sürdürürsek daha anlamlı olacak. Salı günü oynayacağımız maç için hazırlanıyoruz. Stoper mevkisinde çok sakatımız var. Alikulov, Asya Kupası’nda, Sinan sakat. Attila uzun zamandır sakat ve kadroya alarak yanımızda bulundurmak istedik. Her gün daha iyiye gidecektir. O bölgede 3 oyuncumuz var. Genelde iki sol stoperle oynamayı sevmem ama bugün çocuklar konsantre oldular ve iyi oynadılar. Hem Emirhan hem Anıl’ı tebrik ediyorum. Böyle durumlar takımlara yeni oyuncular kazandırıyor.” şeklinde konuştu.

Palut, seyirci sayısının az olduğunu dile getirerek, taraftarlara maç ayırt etmeden kendilerine destek olmaları çağrısında bulundu.