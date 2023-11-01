Robbie Williams’dan andropoz itirafı. Bunalıma girdi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, seyrelmiş saçlarla, azalan cinsel istekle, uykusuzlukla ve uyuşuklukla mücadele ederken "andropoz" döneminden geçtiğini söyledi.

Robbie Williams’dan andropoz itirafı. Bunalıma girdi

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 2010 yılında Amerikalı bir anne ve Türk bir babadan dünyaya gelen aktris Ayda Field ile dünyaevine girmişti. İkili, sırasıyla Theodora, Charlton, Coco ve Beau adında dört çocuk sahibi olmuştu.

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Samimi Haber'de yer alan habere göre; Robbie Williams, andropoza yakalandığını iddia etti. Ayrıca ünlü isim parti yapmanın sağlık üzerindeki etkilerini açıklarken şok edici plastik cerrahi itirafında bulundu. Williams, Netflix yapımcılarının neden bu prosedürü yaptırmasını yasakladığını da anlattı.

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Süperstar şarkıcı, Şubat ayındaki 50. doğum günü öncesinde, yıllarca süren partilerin kendisini "etkisiz" bıraktığına ve en önemlisi temel hormonlardan mahrum bıraktığına inanıyor.

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“BİTKİN DURUMDAYIM”

Dört çocuk babası özel bir röportajda The Sun'a şunları söyledi:

"Saçlar inceliyor, testosteron binayı terk etti, serotonin aslında burada değil ve dopamin uzun zaman önce veda etti. Doğal olan tüm iyi şeyleri tükettim. Menopoza girdim. Kızım bana 'Babam tembel' diyor. 'Tembel' terimini sevmiyorum çünkü gençken bana böyle tanımlanıyordu. Gerçek şu ki, doksanlarda ve 2000'li yıllarda kendime yaptıklarımdan dolayı artık bitkin durumdayım."

Aktris Ayda Field ile evli olan Robbie, daha önce azalan seks isteğinden bahsetmişti.

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Uyku hapı Zopiclone bağımlılığını yenen Robbie Williams dört bölümlük yeni bir Netflix belgeseli öncesinde şunları söyledi:

“Diğer insanlardan farklı bir uyku düzenim var. Saat 4'e manyetik olarak çekiliyorum ve altıda uykuya dalıyorum ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok.”

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