Robbie Williams'ın kulisinde olmasını istediği şeyler şaşkınlık yarattı. Bodrum'da konser verecek

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın Türkiye'de ilk kez vereceği konsere sayılı günler kaldı. Şarkıcının kulis istekleri şaşırttı.

Robbie Williams'ın kulisinde olmasını istediği şeyler şaşkınlık yarattı. Bodrum'da konser verecek

25 yıllık solo kariyerine 13 albüm, dünya çapında 85 milyon albüm satışı ve unutulmaz şarkılar sığdıran 49 yaşındaki İngiliz müzisyen Robbie Williams, 17 Ağustos'ta ilk kez Türkiye'ye geliyor.

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Şarkıcı, Bodrum'da bir otelde vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak.

Türkiye'ye Türk asıllı eşi Ayda Field, çocukları ve 100 kişilik özel ekibiyle gelecek olan Williams, mütevazı istekleriyle organizasyon ekibini ve konaklayacağı otelin yetkililerini şaşırttı.

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Konserden önce hafif bir akşam yemeği, konser sonrası için de suşi talebinde bulunan şarkıcı, meyve, sakız, badem sütü, bitki çayı gibi atıştırmalıklar istedi. Şarkıcı, kebap talebinde de bulundu.

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