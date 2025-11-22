Devre arasında santfor bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Robert Lewandowski'ye teklif götürmüştü. Kanarya, Robert Lewandowski'den kısmen istediği cevabı aldı.

ROBERT LEWANDOWSKI 2.5 YILLIK KONTRAT İSTİYOR

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre: Fenerbahçe, Robert Lewandowski'ye 1.5 yıllık kontrat teklif etti. Ancak 37 yaşındaki yıldız oyuncunun 2.5 yıllık kontrat istediği kaydedildi.

Robert Lewandowski Fenerbahçe'ye cevabını verdi! Koptu geliyor - Resim : 2

ROBERT LEWANDOWSKI VE FENERBAHÇE'NİN ANLAŞMASINA RAMAK KALDI!

Polonya basınında yer alan bir başka habere göre: Fenerbahçe ve Robert Lewandowski arasında yapılan görüşmelerin son aşamada olduğu öne sürüldü. Tecrübeli forvetin, büyük bir pürüz ve sürpriz yaşanmaması halinde devre arasında Barcelona'dan ayrılarak sarı-lacivertlilere imza atacağı aktarıldı.

