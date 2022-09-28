Ağız kokusundan muzdaripseniz ağız bakım ürünlerine para harcamayın! Bunları yaparsanız ağız kokusundan eser kalmayacak

İnsanların yanında ağzının kötü bir koku yaymasını kimse istemez. Eğer kişinin böyle bir sorunu varsa yapması gerekenler basit. Ağız bakımı ürünlerine yüzlerce lira ödemeden evde bu yöntemleri deneyebilirsiniz...

DİŞ BAKIMINI ATLAMAYIN

Ağız kokusunun başlıca nedenleri ağızda veya dişte gerçekleşen rahatsızlıklar oluyor. Bunların önüne geçilip önlemler alınırsa kişinin ağız kokusu geçebilir. Öncelikle düzenli olarak diş hekiminize kontrole gitmelisiniz. Bunun dışında düzenli olarak dişlerinizi fırçalamanız gerekir. Aynı zamanda sabahları kalktığınızda dilinizi fırçalamanız da ağız kokusunu önler. Günlük diş ipi kullanmak, yemek kalıntılarını uzaklaştırır ve kötü kokunun önüne geçer.

KARANFİL ÇİĞNEYİN

Ağız kokusuna kısa süreli ama etkili bir çözüm arayanlar ağzına bir karanfil atıp çiğneyebilir. Hem uygun fiyatlı hem eski bir yöntem olan karanfil çiğnemek, ağzınızdaki kötü kokulardan kurtulmanızı sağlar.

AÇ KALMAYIN

Açlık, insanda ağız kokusu yapabilir. Sabah kahvaltıdan önce insanların ağzının kokmaya başlaması bu duruma örnek olarak verilebilir. Buna çözüm olarak sık aralıklarla atıştırmalıklar yiyebilir veya bir şeyler içebilirsiniz. İnsanın yiyecekleri öğütmesi ne kadar iyi olursa ağız kokusu o kadar azalma gösterir.

BOL BOL SU İÇİN

Ağzınızda oluşan kokunun bir diğer çözümü, fazla su tüketmek. Biliyorsunuz ki suyun vücudunuza çok faydası var. Ağzın içerisinde tükürük kokusunu önlemek için de su birebir çözüm yollarından biri. Bu yüzden bolca su tüketerek hem sağlığınıza yarar sağlayabilir hem ağız kokusunu önleyebilirsiniz.

TARÇIN MUCİZESİ

Faydaları saymakla bitmeyen ve oldukça sık karşımıza çıkan baharatlardan biri, tarçın. İçerisinde tarçın olan bir şey yenildiğinde ya da içildiğinde ağzınızda oldukça hoş bir tat ve koku olduğunu fark edebilirsiniz. Ayrıca kabuk tarçını kendi başına çiğnediğinizde de ağız kokusunu önleyebilirsiniz. Bunun başlıca nedeni, tarçının ağız içerisindeki bakterileri öldürmesi denilebilir.