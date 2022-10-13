Buzdolabındaki kötü kokuya son! O basit yöntemle kötü kokuları sadece iki dakikada giderebilirsiniz

Yiyecekleri hem saklamak hem soğutmak için kullanılan buzdolapları farklı sebeplerle koku yapabiliyor. Buzdolabının kapağını açtığınızda etrafa yayılan kokunun yiyeceklere sinmesi ise hayli can sıkabiliyor. Neyse ki bazı pratik yöntemler işinizi kolaylaştırıyor. İşte, buzdolabının kötü kokmasına neden olan hatalar ve kokuyu gidermeye yarayacak yöntemler...

KÖTÜ KOKUDAN KURTULMANIN ÇÖZÜM YOLLARI

Rahatsız edici kokudan kurtulmanın birçok çözüm yolu bulunuyor. Bu yolları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Elma sirkesi bakterileri temizler ve kokuları giderir. Bu yüzden bir miktar elma sirkesi ile suyu karıştırıp buzdolabına koyabilirsiniz.

- Bir kâse yulaf ezmesi kötü kokuların önüne geçmeye yeter de artar bile. Bir miktar yulafı kâseye alın ve kâsenin ağzını kapatmadan buzdolabına bırakın. Kokunun kısa sürede yok olduğunu göreceksiniz.

- Çürümüş meyve sebzeleri atın ve bu sebeple oluşan lekeleri temizleyin. Ayrıca buzdolabının sökülebilir kısımlarını ara ara çıkarıp yıkayın. Dolapta birikebilen kirli suyu da boşaltın.

- Kokuları karışabilecek besinleri ayrı ayrı muhafaza edin. Bunun için saklama kaplarını kullanabilirsiniz.

- Gazete kâğıtlarını buruşturup topak hâline getirin ve dolabın bir köşesine bırakın.

- Dolapta her zaman bir kap içinde karbonat bulundurun.

- Bardağın içine süt koyun ve ağzı açık şekilde dolapta bekletin.

- Limon doğrayıp dilimleri dolapta bekletin ve ara ara yenileyin.

- Boş ve kuru olan buzdolabına kâğıt havlu içinde mangal kömürü yerleştirin.

BUZDOLABININ KOKU YAPMA NEDENLERİ

Kokudan kurtulmak kadar kokuya sebep olacak nedenleri bilmek de oldukça önemli. Temizlik her işin başı, diyebiliriz. İyi temizlenmeyen dolap ise koku oluşumuna yol açan ilk sebep. Bunun yanında yemek kalıntıları, çürümeye başlamış meyve sebzeler, kötü havayı çekmek için yeterli olmayan filtreler ve dolabın içerisinde biriken kirli su da koku yapar.