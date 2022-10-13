13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Buzdolabındaki kötü kokuya son! O basit yöntemle kötü kokuları sadece iki dakikada giderebilirsiniz

Buzdolabındaki kötü kokuya son! O basit yöntemle kötü kokuları sadece iki dakikada giderebilirsiniz

Buzdolapları çeşitli nedenlere bağlı olarak koku yapabiliyor. Yemeklerin üzerine dahi sinen bu koku, dolabın kapağı her açıldığında rahatsız edici olabiliyor. Peki, buzdolapları neden kötü kokar? Buzdolabındaki kötü kokular nasıl geçer? Gelin, bu kötü kokuya yol açan sebepleri ve kokuyu giderecek çözüm önerilerini inceleyelim.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:13
Takip Et

Buzdolabındaki kötü kokuya son! O basit yöntemle kötü kokuları sadece iki dakikada giderebilirsiniz

Buzdolabındaki kötü kokuya son! O basit yöntemle kötü kokuları sadece iki dakikada giderebilirsiniz
+
Aa
-

Yiyecekleri hem saklamak hem soğutmak için kullanılan buzdolapları farklı sebeplerle koku yapabiliyor. Buzdolabının kapağını açtığınızda etrafa yayılan kokunun yiyeceklere sinmesi ise hayli can sıkabiliyor. Neyse ki bazı pratik yöntemler işinizi kolaylaştırıyor. İşte, buzdolabının kötü kokmasına neden olan hatalar ve kokuyu gidermeye yarayacak yöntemler...

KÖTÜ KOKUDAN KURTULMANIN ÇÖZÜM YOLLARI

Rahatsız edici kokudan kurtulmanın birçok çözüm yolu bulunuyor. Bu yolları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Elma sirkesi bakterileri temizler ve kokuları giderir. Bu yüzden bir miktar elma sirkesi ile suyu karıştırıp buzdolabına koyabilirsiniz.

- Bir kâse yulaf ezmesi kötü kokuların önüne geçmeye yeter de artar bile. Bir miktar yulafı kâseye alın ve kâsenin ağzını kapatmadan buzdolabına bırakın. Kokunun kısa sürede yok olduğunu göreceksiniz.

- Çürümüş meyve sebzeleri atın ve bu sebeple oluşan lekeleri temizleyin. Ayrıca buzdolabının sökülebilir kısımlarını ara ara çıkarıp yıkayın. Dolapta birikebilen kirli suyu da boşaltın.

- Kokuları karışabilecek besinleri ayrı ayrı muhafaza edin. Bunun için saklama kaplarını kullanabilirsiniz.

- Gazete kâğıtlarını buruşturup topak hâline getirin ve dolabın bir köşesine bırakın.

- Dolapta her zaman bir kap içinde karbonat bulundurun.

- Bardağın içine süt koyun ve ağzı açık şekilde dolapta bekletin.

- Limon doğrayıp dilimleri dolapta bekletin ve ara ara yenileyin.

- Boş ve kuru olan buzdolabına kâğıt havlu içinde mangal kömürü yerleştirin.

BUZDOLABININ KOKU YAPMA NEDENLERİ

Kokudan kurtulmak kadar kokuya sebep olacak nedenleri bilmek de oldukça önemli. Temizlik her işin başı, diyebiliriz. İyi temizlenmeyen dolap ise koku oluşumuna yol açan ilk sebep. Bunun yanında yemek kalıntıları, çürümeye başlamış meyve sebzeler, kötü havayı çekmek için yeterli olmayan filtreler ve dolabın içerisinde biriken kirli su da koku yapar.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
3
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
4
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
5
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
6
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.