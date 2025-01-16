Romantizm neden izlenmiyor?

Son dönemlerde televizyon kanallarında ekrana gelen dizilerle ilgili dikkatimi çeken bir konu var. Romantizm sahneleri…

Sevişme ve öpüşme gibi romantizm barındıran bölümlerin olduğu sahneler, her ne kadar sosyal medyanın bir numaralı gündemi olsa da televizyonda yayınlanıp ertesi gün reytinglere bakınca, aynı başarıyı göremiyoruz. Örneğin, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘Siyah Kalp’ dizisinde (Show TV) Cihan (Burak Tozkoparan) ve Melek’in (Hafsanur Sancaktutan) romantik gecesi, ‘Leyla’da (NOW TV) Civan (Alperen Duymaz) ile Leyla’nın (Cemre Baysel) öpüşmesi, ‘Bir Gece Masalı’nda (atv) Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) ve Mahir (Burak Deniz) arasında son bölümlerde artan romantizm sahneleri…

Televizyonda romantizmin izlenmemesinin iki nedeni var. Birincisi, eskiden sosyal medya yoktu. Haliyle herkes mecburen o sahneleri televizyondan izliyordu. Şimdi sosyal medyanın revaçta olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İzleyici, ne izlemek isterse açıp tekrar tekrar sosyal medyadan izleyebiliyor. İkincisi, toplumsal algı. Bu tür sahnelerin aile ortamında izlenmesi ayıplanıyor. O sahneler gösterileceği zaman hemen kanal değiştiriliyor. Gittikçe muhafazakârlaşan bir toplumda işte bu yüzden televizyonda bu sahneler izlenmiyor. Bu da reytinge yansıyor.

‘Gurur ve Önyargı’nın galası yapıldı

BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen’ın 1813 tarihli ‘Gurur ve Önyargı’ (Pride and Prejudice) adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen ve DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen ‘Gurur ve Önyargı’nın (gibi bir şey) galası, Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti.

Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı, tüm karakterleri sahnede bir arada olağanüstü bir performansla canlandırarak ‘Gurur ve Önyargı’nın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla yerle bir etti.

2 perdelik oyun; 20 Ocak, 14 ve 26 Şubat, 11 ve 21 Mart’ta Maximum Uniq Hall’de, 24 Şubat’ta Congresium Ankara’da, 27 Şubat’ta ise Merinos AKKM Osmangazi Salonu Bursa’da sahnelenecek.

Asuman Tunçay’ın ‘An’lar II’ sergisi

Ressam Asuman Tunçay’ın kişisel sergisi ‘An’lar II’, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergide, Asuman Tunçay’ın kendi çektiği fotoğraflardan faydalanarak oluşturduğu sadeleştirilmiş mekânlar içerisinde çocuk ve hayvan figürlerini ustaca harmanlayarak ortaya koyduğu 39 adet tuval üzerine yağlı boya ve akrilik çalışması eserleri sergileniyor.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 29 Ocak’a kadar Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi saat 11:00-19:00 arası, Pazar günü ise saat 12:00-18:00 arası ziyaret edilebilecek.