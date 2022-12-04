Onlar için sokakta yürümek bile zorke görme engelli dağcılar 6.962 metre yükseklikteki dağa tırmanacak

YENİÇAĞ - ÖZEL HABER / Sedat Kaya

Romanya’da gözleri görmeyen iki dağcı Alex Benchea ile Razvan Nedu, Güney Amerika’nın en yüksek zirvesi Aconcagua dağını fethetmeye hazırlanıyor.

İkilinin daha tecrübel olanı Razvan Nedu “Ben ve meslektaşım Alex, 2-24 Aralık tarihleri arasında şimdiye kadarki en zorlu deneyim olan Aconcagua'ya gideceğiz. Bu kariyerimizdeki en yüksek zirve. Aconcagua'nın çeşitli zorlukları olacak, her zaman çadırda uyuyacağız. Kendimizi hazır ve kararlı hissediyoruz, tek dileğimiz havaların güzel olması” dediler.

Daha önce Mont Blanc, Elbrus ve Kilimanjaro’ya tırmanmayı başaran iki görme engelli dağcı, “Bizim zirveye vereye taşımak istediğimiz mesaj, engelli insanlar bir şeyler yapabilirler, onlar bir balonun içinde tutulacak kırılgan şeyler değiller” ifadesini kullandılar.