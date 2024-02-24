Romatizma ve böbrek taşları şikayetlerine iyi geliyor. Mide ağrılarını gideriyor. İşte şifa saçan ot

Şerbetçi otu, kendirgiller familyasına ait, yurdumuzda da bulunan, sarmaşık gibi tırmanan, çok yıllık bir bitkidir.

İnce ve sert olan gövdesinin yanı sıra, uzun saplı yaprakları, dişi çiçekleri, çiçeklerin üzerindeki salgı tüyleri ve kökü de kullanılabilir. Çiçeklerinde uçucu yağ, acı maddeler, reçineler, tanen gibi bileşikler bulunur.

Bu bitki, sağlığımız için pek çok fayda sağlar. Vücudumuzu güçlendirir, sinirlerimizi sakinleştirir, uykumuzu düzenler, cinsel isteğimizi azaltır, idrarımızı artırır, kanımızı temizler.

Ayrıca, iştahımızı açar, mide ağrılarımızı dindirir, romatizma ve böbrek taşlarına bağlı rahatsızlıklarımızı hafifletir.

Kadınlar için de aybaşı kanamalarının düzgün olmasına yardımcı olur. Bira yapımında da kullanılır.

Şerbetçi otunu, hem saçımıza hem de cildimize uygulayabileceğimiz bir kür olarak, hem de içebileceğimiz bir çay olarak kullanabiliriz.

Şerbetçi otu çayını, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunu 1 bardak kaynar suya koyup, 10 dakika demleyerek hazırlayabiliriz. Aç karnına içersek daha çabuk etki eder. Kokusu keskin olduğu için bal ile tatlandırabiliriz. Hormonlarımızı etkilediği için günde 1 bardaktan fazla içmemeliyiz.

Bir ay boyunca kullandıktan sonra bir süre ara vermeliyiz. Göğüslerimizi büyütmek istiyorsak, bitkiyi kaynattıktan sonra öğüterek bir krem haline getirebiliriz. Vücudumuza sürdüğümüz bir krem ile karıştırarak uygulayabiliriz. Zarar vermemesi için çok uzun süre bekletmemeliyiz.

Romatizma ise, romatoloji alanında incelenen bir grup hastalığın ortak adıdır. Bu hastalıklar, genelde eklem, kas, kemik, tendon ve diğer bağ dokularımızda iltihaplanma ve ağrıya neden olur.

Romatizma, tipik olarak ağrı, şişlik, sertlik ve çoğu zaman eklem hareketlerinde kısıtlılık gibi belirtiler gösterir.