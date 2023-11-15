Romeo ve Juliet'i oynayan tiyatrocular balkondan düştü

Budapeşte Ulusal Tiyatrosu'nda Romeo ve Juliet'i oynayan başrol oyuncuları, oyun sırasında balkondan düştü. Ağır yaralanan oyuncular, hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Romeo ve Juliet'i oynayan tiyatrocular balkondan düştü

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ulusal Tiyatro'da geçtiğimiz cuma akşamı akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz yazar William Shakespeare'nin Romeo ve Juliet oyununda başrolü oynayan Julia Szasz ile Otto Lajos Horvath, oyunun ikinci perdesinde sahnede dekor görevi gören 3 metre yükseklikteki balkondan düştü. Ağır yaralanan oyuncular tiyatroya çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar tespit edilen iki oyuncunun ameliyat edildiği, durumlarının ağır, ancak stabil olduğu açıklandı.

TİYATRO MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Olayın ardından Ulusal Tiyatro yönetimi soruşturma başlattı. 2013 yılından beri Ulusal Tiyatro Müdürü olarak görev yapan Attila Vidnyanszky ise Macaristan Kültür Bakanı Janos Csak'a istifasını sundu. Bakan Csak'ın konu açıklığa kavuşana kadar Vidnyanszky'nin istifasını beklettiği öğrenildi.

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