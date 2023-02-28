Futbol dünyasını heyecanlandıran haber. Ronaldinho futbola geri döndü

2015 yılında emekli olan Ronaldinho’yu futbolseverler yeşil sahalarda bir kez daha görme fırsatı yakaladı.

Brezilyalı yıldız İspanya’da Gerard Pique tarafından yönetilen Kral Ligi ekiplerinden Porcinos FC'ye katıldı.

İspanya merkezli turnuva, takımların her hafta 12. bir oyuncuyu - genellikle emekli bir futbolcu veya ünlü - getirmesine izin veriyor. Bu kapsamda emekliye ayrılan Ronaldinho’ya yeniden sahalara dönme imkanı 1 maçlık da olsa verilmiş oldu.

Çok büyük bir ilgiyle takip edilen maçın Twitch, YouTube, Facebook ve TikTok'ta canlı yayınlanarak 873.000 kişi tarafından izlenildiği bildirildi.

Ronaldinho'nun takımı karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

Bu turnuvada Iker Casillas, Kun Agüero ve Xavi forma giyen eski profesyoneller arasında yer alıyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Brezilyalı yıldız oyuncu, kulüp kariyerinde toplamda 699 maça çıktı. Bu maçlarda 266 gol atmayı başardı. Brezilya forması ile de 97 maça çıkan süper star 33 de gol attı. Kariyerinde Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or kupası bulunan 8 oyuncudan birisi olan Ronaldinho kariyerinde sayısız başarı ve şampiyonluklar yaşadı.