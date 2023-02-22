CZN Burak Ronaldinho ve Messi'nin formalarından gelen bağışı açıkladı. Depremzedeler için satışa çıkarmıştı 

CZN Burak olarak tanınan ünlü işletmeci ve sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Arjantinli futbolcu Messi ile Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun imzalı formalarını depremzedeler için açık arttırmaya çıkartmıştı.

CZN Burak, en yüksek rakamı verecek kişinin sadece AFAD, AHBAP ve Kızılay'a bağış yaparak formalara sahip olabileceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili Instagram'dan açıklama yapan CZN Burak, ''Sadece AFAD, AHBAP ve Kızılay'a bağış yapmak kaydıyla bu formalar verilecektir. Bu formaları almak isteyenler varsa mesaj yazabilir. En son Çarşamba günü 23:00'a kadar sürecektir. Tekliflerinizi bekliyoruz. Formayı teslime deceğimiz kişiler, AFAD, AHBAP ve Kızılay'a kendisi istediği kurumu seçip parayı yatıracak. Şaka için, makara için aramayın, yazmayın. Biz bu bağışı kendi hesabımıza kabul etmiyoruz. Biz formaları teslim edeceğiz. Dekontunu verecek, biz de formayı teslim edeceğiz. Tabii ki teslim ederken teslim alan kişi 'Bu kuruma, bu kadar bağış yaptı' diyeceğiz. Kurumu arayıp teyid edeceğiz. Bu iki formayı ayrı ayrı almak isteyen de olabilir, ikisini birlikte almak isteyen de olabilir. 1 milyon 200 bin lira iki forma için teklif geldi. Memleketeyim Hatay ve ikinci gün gittim. Oradaki insanların acılarını iliklerine kadar hissettim. Ama en azından o insanların yaralarına merhem olabiliriz.'' demişti.

İKİ FORMA İÇİN AFAD'A 1.200.000 TL BAĞIŞLANDI

Ronaldinho ve Messi'nin imzalı formaları satıldı. Konu ile ilgili 45,1 milyon takipçili Instagram sayfasından yeni bir açıklama yapan CZN Burak, iki forma için 1.200.000 TL verildiğini söyledi. Ünlü işletmeci paylaşımına ''Formaları teslim ettik Allah razı olsun. Miktar : 1.200.000 TL'' notunu düştü. Gelen bağış ise AFAD'a gönderildi. CZN Burak, formalara ait yapılan bağışın dekontunu da paylaştı.