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Ronaldinho'dan flaş Messi açıklaması. ''Tarihin en iyisi değil''

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söylemenin çok zor olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:30
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Barcelona'nın efsane futbolcusu Ronaldinho Lionel Messi hakkında flaş bir yorumda bulundu

Ronaldinho'dan flaş Messi açıklaması. ''Tarihin en iyisi değil''
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Circus Cup öncesi basın toplantısında konuşan Ronaldinho, Lionel Messi hakkında gelen bir soruyu yanıtladı.

Brezilyalı oyuncu, Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemek çok zor. Çünkü çok fazla oyuncu var. Karşılaştırma yapmayı sevmem ama Pele, Maradona ve birçok oyuncu var. Her biri kendi zamanlarının en iyileri."

Eski kulübü hakkında da konuşan Ronaldinho şunları söyledi: "Barcelona bir geçiş döneminde. Birçok değişikliğin yaşandığı bir dönem. Umarım işler onlar için yolunda gider, iyi bir teknik direktörleri ve yetenekli oyuncuları var. Barça zirveye dönmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip."

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