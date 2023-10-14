Ronaldo, Mbappe ve Lukebakio coştu. Portekiz, Fransa ve Belçika garantiledi

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa, Belçika ve Portekiz gruplarında maçlarını kazanarak finallerde mücadele etme hakkını garantiledi

KAYNAK: AA
Ronaldo, Mbappe ve Lukebakio coştu. Portekiz, Fransa ve Belçika garantiledi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçlarına devam edildi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ikinci gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yenerek finallere kalmayı garantiledi. Hollanda'nın tek golünü, 83. dakikada Quilindschy Hartman kaydetti.

F Grubu'nda Belçika, deplasmanda Avusturya'yı Dodi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2'lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu. Avusturya'da Konrad Laimer ile Marcel Sabitzer'in ağları sarsması, puan için yeterli olmadı.

J Grubu'nda ise Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos, biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

F Grubu:

Estonya-Azerbaycan: 0-2

Avusturya-Belçika: 2-3

B Grubu:

Hollanda-Fransa: 1-2

İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan: 0-2

J Grubu:

İzlanda-Lüksemburg: 1-1

Portekiz-Slovakya: 3-2

Lihtenştayn-Bosna Hersek: 0-2
(AA)

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İzmir'de devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti Yaşam
İzmir'de devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti
Güngören’de lüks ciple makas atan genç sürücü canından oldu Yaşam
Güngören’de lüks ciple makas atan genç sürücü canından oldu
BYD'nin Atto 3'ü için Türkiye'den büyük talep Gündem
BYD'nin Atto 3'ü için Türkiye'den büyük talep
Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti Dünya
Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti
Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu bastı: 5 öğretmeni yaraladı Yaşam
Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu bastı: 5 öğretmeni yaraladı
Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı Dünya
Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı