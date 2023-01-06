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Tribündeki Ronaldo da şaşırdı: Talisca Suudi Arabistan'ı salladı

Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr, ligde Al Tai ile karşılaştı. Portekizli yıldızın tribünden izlediği maça Anderson Talisca damgasını vurdu

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 20:22
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Ronaldo tribündeydi. Talisca şov yaptı

Tribündeki Ronaldo da şaşırdı: Talisca Suudi Arabistan'ı salladı
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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr, lig maçında Al Tai ile karşılaştı.

28 bin kişinin izlediği maçı Ronaldo da tribünden izledi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Ronaldo el sallayarak karşılık verdi.

Maça ise eski Beşiktaşlı Anderson Talisca damgasını vurdu.

Ronaldo da Talisca'nın performansını alkışladı. Brezilyalı futbolcu, 42 ve 47. dakikalarda iki güzel gol attı. Maçı da Al Nassr 2-0 kazandı.

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