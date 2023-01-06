Tribündeki Ronaldo da şaşırdı: Talisca Suudi Arabistan'ı salladı

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr, lig maçında Al Tai ile karşılaştı.

28 bin kişinin izlediği maçı Ronaldo da tribünden izledi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Ronaldo el sallayarak karşılık verdi.

Maça ise eski Beşiktaşlı Anderson Talisca damgasını vurdu.

Ronaldo da Talisca'nın performansını alkışladı. Brezilyalı futbolcu, 42 ve 47. dakikalarda iki güzel gol attı. Maçı da Al Nassr 2-0 kazandı.