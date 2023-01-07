Ronaldo baktı Talisca attı: Al Nassr'da ilk kez

Suudi Arabistan Ligi'nin 12'nci haftasında Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek büyük sükse yaratan Al Nassr ile Al Tai ile kozlarını paylaştı.

Mrsool Park'ta oynanan mücadeleyi Al Nassr, 2-0 kazanırken goller, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan geldi.

Brezilyalı yıldızının 42 ve 47'inci dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzanan ev sahibi ekip, 12 maç sonunda 29 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Cristiano Ronaldo, Talisca'nın attığı ilk gol sonrası tribünde büyük bir sevinç yaşadı.

Portekizli oyuncu bulunduğu tribünde ayağa kalkarak takım arkadaşını alkışladı.

Al Nassr'ın tarihi transferi Cristiano Ronaldo, hem bürokratik engellerden dolayı hem de İngiltere Futbol Federasyonundan aldığı ceza nedeniyle Al Taee karşısında forma giyemedi.

Portekizli süperstar, Manchester United forması giyerken bir Everton taraftarının telefonunu kırdığı için iki maçlık ceza almıştı.