Ronaldo'nun 90 dakikada yapamadığını 2 dakikada yaptı. Portekiz kabustan uyandı

EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yenmesi sonrası gözler Portekiz-Çekya maçına çevrildi.

Gruplara 3 puan ile başlamamız çok iyi oldu.

22 Haziran'da Portekiz ile oynayacağız.

Portekiz'de dünya starı Cristiano Ronaldo, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi ve 6. kez turnuvada oynayan ilk futbolcu oldu.

Rekorları kırmaya devam ediyor Ronaldo.

Kaptan bu maça da ilk 11'de başladı.

Mücadele dengeli başlarken, maçın favorisi Portekiz topu ayağında tutarak erken gol bulma hedefindeydi.

Çekya, Bernardo Silva, Rafael Leao ve Ronaldo hücum üçlüsü tarafından oldukça zor anlar yaşadı.

Özellikle Rafael Leao'yu tutmakta güçlük çekti Çekya savunması.

Mücadeleyi Çekya yarı sahasına yıkan bir Portekiz izledik ancak aradıkları golü bir türlü bulamadılar.

Çünkü Çekya iyi kapandı.

Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Bruno Fernandes, Ronaldo'ya derinlemesine harika bir ara pası çıkardı.

Kaleci ile karşı karşıya kalan Ronaldo, topu kalecinin üstüne vurdu.

Ronaldo inanılmaz bir golü kaçırdı.

İlk yarı sona ererken, düşük tempolu bir 45 dakika izledik.

İkinci yarı Portekiz'in sağlı sollu ataklarıyla geçerken, Ronaldo ve arkadaşları kabusu gördü.

ÇEKYA İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

Rakibine büyük baskı kuran, yüzde 75'e 25'lik dilimle topa hakim olan, rakibini boğan Portekiz kalesine golü gördü.

62. dakikada sahneye çıkan Provod, Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

Çekya, maçtaki ilk isabetli şutunda golü bulmayı başardı.

Atamayana atarlar kuralı devreye girdi...

ÇEKYA'DAN TALİHSİZ GOL!

Portekiz, 69. dakikada Hranac'ın kendi ağlarına yolladığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Talihsiz bir an oldu Çekya ve Hranac için.

Kaleci Stanek topu uzaklaştırmak isterken top Hranac'a çarptı ve gol oldu.

Maçın son dilimine girdiğimizde Çekya'nın agresif bir atak tutumu sergilediğini ve Portekiz'in oyun kurmasına engel olmak istediğini gördük.

87. dakikada Ronaldo'nun kafa vuruşu direkten döndü, Jota tamamladı ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi.

ÇEKYA 90+2'DE YIKILDI, PORTEKİZ ÇILDIRDI!

Portekiz, aradığı golü 90+2'de Conceiçao ile buldu.

Oyuna 90. dakikada giren 21 yaşındaki futbolcu, golünü attı ve tüm Portekizliler büyük sevinç yaşadı.

Conceiçao, Cristiano Ronaldo'nun maç boyunca yapamadığı 2 dakikada yaptı.

TÜRKİYE'YE YARAMADI

Karşılaşma 1-1 bitse daha mutlu olurduk, ancak Portekiz de turnuvaya 3 puanla başladı.

Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacağız.

İnancımız tam.

Neden olmasın?

Haydi çocuklar, sizdeyiz...