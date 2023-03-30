﻿Ronaldo'nun bu arabasındandan dünyada sadece 10 kişide var. Görünce şaşıracaksınız

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun otomobillere olan merakı biliniyor.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli oyuncunun koleksiyonunda Bugatti Chiron ve Veron, Mercedes G-Wagon Brabus, Rolls-Royce Cullinan ve Phantom Drophead Coupe, Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spur, Aston Martin DBS Superleggera, Ferrari F12 TDF, Cadillac Escalade, Lamborghini Urus, McLaren Senna, Range Rover Sport SVR, McLaren MP4-12C, Chevrolet Camaro, Ferrari Monza SP2, Mercedes-Benz AMG GLE 63S, Mercedes S65 AMG Coupé, BMW X5, Porsche Cayenne, BMW M6, Porsche Carrera S, Bentley GT Speed, Ferrari 599 GTB Fiorano, Audi RS 5 Coupé, Audi R8 Coupé ve Audi S8 marka otomobiller bulunuyor.
Ancak son arabası görenleri şaşırttı. Madrid'de eşiyle görüntülenen Ronaldo'nun son arabası dünyada sadece 10 kişide bulunuyor.
Bugatti Centodieci marka otomobilin değeri 8 milyon doların üstünde. Otomobil 380 kilometre hız yapabiliyor.