Aboubakar'da son dakika gelişmesi. Gözler Fenerbahçe'de 

Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü'nün Cristiano Ranoldu'yu kadrosuna katmasının ardından Kamerunlu golcüsü Aboubakar'la yolları ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Portekizli yıldıza henüz lisans çıkaramayan Al Nassr'ın bu nedenle kadrosundaki yabancı oyunculardan birini göndereceği, bu ismin de Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar olduğu belirtildi.

Bu gelişmeden sonra gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

Fenerbahçe daha önce Aboubakar'ı istemiş ancak Suudi takımı bu teklife olumlu yanıt vermemişti.

Aboubakar'la yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin yine devreye gireceği ve transferi bitirmeye çalışacağı bildirildi.