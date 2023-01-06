6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Aboubakar'da son dakika gelişmesi. Gözler Fenerbahçe'de 

Aboubakar'da son dakika gelişmesi. Gözler Fenerbahçe'de 

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından daha önce Fenerbahçe'nin istediği Aboubakar'ı gözden çıkardığı ileri sürüldü

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 07:08
Takip Et

Ronaldo'yu alan Al Nassr Aboubakar'ı gönderiyor

Aboubakar'da son dakika gelişmesi. Gözler Fenerbahçe'de 
+
Aa
-

Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü'nün Cristiano Ranoldu'yu kadrosuna katmasının ardından Kamerunlu golcüsü Aboubakar'la yolları ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Portekizli yıldıza henüz lisans çıkaramayan Al Nassr'ın bu nedenle kadrosundaki yabancı oyunculardan birini göndereceği, bu ismin de Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar olduğu belirtildi.

Bu gelişmeden sonra gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

Fenerbahçe daha önce Aboubakar'ı istemiş ancak Suudi takımı bu teklife olumlu yanıt vermemişti.

Aboubakar'la yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin yine devreye gireceği ve transferi bitirmeye çalışacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
3
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
4
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
5
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
6
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
7
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi memur alacak
﻿Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi memur alacak
﻿Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi memur alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV geçici 3 işçi bulacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV geçici 3 işçi bulacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV geçici 3 işçi bulacak
﻿Manisa Akhisar SYDV işçi alacak
﻿Manisa Akhisar SYDV işçi alacak
﻿Manisa Akhisar SYDV işçi alacak
﻿Lideri yakalanan Sinaloa Karteli Meksika’da terör estiriyor: 7 yaralı
﻿Lideri yakalanan Sinaloa Karteli Meksika’da terör estiriyor: 7 yaralı
﻿Lideri yakalanan Sinaloa Karteli Meksika’da terör estiriyor: 7 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.