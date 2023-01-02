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Aboubakar Manchester United'ın gündeminde

Süper Lig'in eski yıldızı ve şu anda Suudi Arabistan Ligi forması giyen Vincent Aboubakar'ın Manchester United'a gitmesi gündeme geldi

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:35
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Kiralanması gündemde: Aboubakar Ada yolcusu

Aboubakar Manchester United'ın gündeminde
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Eski Süper Lig yıldızı Vincent Aboubakar'ın Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a kiralanması gündeme geldi. İngiliz Daily Mail gazetesi Manchester United'ın, Aboubakar'ı ara transferde kadrosuna katmak istediğini yazdı. Gazetenin haberine göre; Ronaldo'nun gelişinin ardından Al-Nassr'da bazı isimlerle yolların ayrılabileceği bildirildi. Bunların başında da Vincent Aboubakar geliyor. Golcü arayışındaki Manchester United ise Memphis Depay'la birlikte Aboubakar'ı da listesine aldı. İngiliz temsilcisi Kamerunlu golcüyü ise kiralamak istiyor.

SÜPER LİG'DE FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ

2016-2017 sezonunda Porto'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Vincent Aboubakar, tüm kulvarlarda 28 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans göstererek o yılda alınan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Sonrasında 2020-2021 sezonunda tekrardan kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Kamerunlu, 29 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans göstererek takımının sezonu şampiyonlukla tamamlamasına yardımcı olmuştu.

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