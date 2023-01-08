'Röportaj Adam'ın RTÜK videosu olay oldu

‘Röportaj adam’ olarak bilinen Mahsun Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündem oldu.

Söz konusu videoda Karaca’nın “Kelime Oyunu” olarak bilinen yarışmaya katıldığı ve yarışmada sigara içtiği görüldü.

Karaca yarışma esnasında, kelimeyi bilmek için harf istemesinin yanı sıra çakmak ve küllük istedi.

T ve Ş harflerinin çıkmasından sonra butona basan ‘Röportaj Adam’ “Taşikardi” cevabını verdi.

Video, “RTÜK Afk” notuyla paylaşıldı.