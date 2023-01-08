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'Röportaj Adam'ın RTÜK videosu olay oldu

‘Röportaj adam’ adlı sosyal medya hesabı kullanıcısı RTÜK'üN sansür ve baskılarını yayınladığı "RTÜK Afk" notlu bir video ile ti'ye aldı. Video sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 09:41
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'Röportaj Adam' Mahsun Karaca son videosu ile RTÜK'ü hedef aldı

'Röportaj Adam'ın RTÜK videosu olay oldu
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‘Röportaj adam’ olarak bilinen Mahsun Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündem oldu.

Söz konusu videoda Karaca’nın “Kelime Oyunu” olarak bilinen yarışmaya katıldığı ve yarışmada sigara içtiği görüldü.

Karaca yarışma esnasında, kelimeyi bilmek için harf istemesinin yanı sıra çakmak ve küllük istedi.

T ve Ş harflerinin çıkmasından sonra butona basan ‘Röportaj Adam’ “Taşikardi” cevabını verdi.

Video, “RTÜK Afk” notuyla paylaşıldı.

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