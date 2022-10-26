26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

RTÜK'ün Tele1'e verdiği cezaya mahkeme dur dedi

RTÜK'ün Tele1 için verdiği ekran karartma kararına mahkeme dur dedi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:02
Takip Et

RTÜK'ün Tele1'e verdiği cezaya mahkeme dur dedi

RTÜK'ün Tele1'e verdiği cezaya mahkeme dur dedi
+
Aa
-

Muhalif kanallara kestiği cezalarla bilinen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kürsü dokunulmazlığı bulunan TİP Milletvekili Serra Kadıgil’in Diyanet eleştirisini bahane ederek TELE 1’e oy çokluğu ile 3 gün ekran karartma cezası vermişti.

 İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TELE1, RTÜK’ün haksız ve hukuksuz cezasının iptalini ve yürütmesini durdurulması için yargıya başvurmuştu. Ankara 2. İdare Mahkemesi, oy birliği ile yürütmenin durdurulması kararını verdi.

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin oy birliği ile verdiği karar şöyle:

"1- Ekteki dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama  yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,

2- Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,

3- Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, Dava konusu işlemin, yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra Mahkemece yapılacak usuli işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, 25/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
26.10.2022 11:01
hukuksuz kapatma kararı verenler yargılanmalı.  
 
Adalet
26.10.2022 10:38
Rütüğün başındaki şahıs sende yargılanacaksın emin olabilirsin tabi kaçmassan  
 
Abbas
26.10.2022 10:29
Neyse yine de adalet varmış RTÜK e rağmen  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
6
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Alkole yine zam geldi
7
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.