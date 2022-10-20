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TBMM Başkanlığı'ndan istifa açıklaması. RTÜK üyeliği AKP'ye geçsin diye Fakıbaba'nın istifasının bekletildiği iddia ediliyordu

TBMM Başkanlığı'ndan "RTÜK seçimi için Fakıbaba'nın istifası bekletilecek" iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Başkanlık Divanı’nın Fakıbaba’nın istifasını görüşmek üzere 26 Ekim 2022 Çarşamba günü toplanacağı açıklandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 22:11
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RTÜK üyeliği için Fakıbaba'nın istifasının bekletildiği iddiasına TBMM'den açıklama geldi

TBMM Başkanlığı'ndan istifa açıklaması. RTÜK üyeliği AKP'ye geçsin diye Fakıbaba'nın istifasının bekletildiği iddia ediliyordu
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Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP üyeliğinden istifa etmesiyle boş olan RTÜK üyeliğinin tekrar İYİ Parti'ye geçeceğinden dolayı istifanın bekletilmesi iddiasıyla ilgili TBMM Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Milletvekillinin milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak ise TBMM Başkanlık Divanı, TBMM İçtüzüğü’nün 136’ncı maddesi uyarınca 26 Ekim 2022 Çarşamba günü toplantıya çağırılmıştır. Diğer taraftan RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler Başkanlığımızca 6112 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir” denildi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ederek, İYİ Parti'ye katılacağını açıklamış; RTÜK Üyesi İlhan Taşcı ise Fakıbaba'nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından boş olan RTÜK üyeliğinin İYİ Parti'ye geçeceğini söylemişti.

İDDİALAR SONRASI TBMM’DEN AÇIKLAMA

TBMM Başkanlığı ise 'RTÜK seçimi için Fakıbaba'nın istifası bekletilecek' iddiasına basın açıklamasıyla yanıt verdi.

 Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifa dilekçesine ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın mensubu olduğu siyasi partiden ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 20.10.2022 tarihinde sunulmuş olup, söz konusu dilekçe üzerine gerekli işlemler aynı tarihte, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda, Başkanlığımız tarafından yerine getirilmiştir. Bu çerçevede bahsi geçen milletvekillinin milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak ise TBMM Başkanlık Divanı, TBMM İçtüzüğü’nün 136’ncı maddesi uyarınca 26 Ekim 2022 Çarşamba günü toplantıya çağırılmıştır.

Diğer taraftan RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler Başkanlığımızca 6112 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.”

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