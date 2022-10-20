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RTÜK Üyesi İlhan Taşçı 'Boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer' dedi. Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesiyle İYİ Parti’nin hakkı olan boş koltuk AKP’ye geçmişti

AKP'de gerçekleşen bir katılım ve istifa Meclis’ten RTÜK’e seçilecek üye ile ilgili hesapları değiştirdi. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliğinin İYİ Parti’ye geçmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 14:26
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Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesiyle İYİ Parti’nin hakkı olan boş koltuk AKP’ye geçmişti: RTÜK Üyesi İlhan Taşçı 'Boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer' dedi

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı 'Boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer' dedi. Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesiyle İYİ Parti’nin hakkı olan boş koltuk AKP’ye geçmişti
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AKP’li Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve RTÜK üyeliğinden istifa etmişti. O dönem, Meclis’teki sandalye dağılımına göre, boşalan RTÜK üyeliğine AKP’li bir ismin seçilmesi gerekiyordu. Ancak İsmail Koncuk’un İYİ Parti’ye dönmesi ile birlikte RTÜK’teki üye kontenjanı tekrar İYİ Parti’ye geçmişti.

Boş RTÜK üyeliği kontenjanının İYİ Parti’ye geçtiği anlaşılınca kulislerde AKP'nin vekil transferi hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları yansıdı.

RTÜK BAŞKANI MECLİS'E YAZI GÖNDERMEDİ
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in seçim sürecinin başlatılma zorunluluğuna karşın üye seçimi için Meclis’e yazı göndermemesi de söz konusu bu transferin beklendiği yorumlarına neden oldu. Yorumlar Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin geçtiğimiz hafta AKP'ye katılacağını açıklaması ile bir anlamda doğrulanmış oldu.

Eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin geçen hafta AKP’ye katılması ile birlikte, RTÜK üyeliğine yeniden AKP'li bir ismin seçileceği bilgisi verilmişti.

Çelebi'nin AKP'ye katılmasının ardından RTÜK Başkanlığı'nın, TBMM'ye resmi yazı göndererek üyelik seçimi yapılması gerektiğini bildirmesi bekleniyordu. Bu yazının gönderildiğine dair henüz bir açıklama yapılmamıştı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından açıklama yapan RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, ANKA'ya konuştu. Taşçı, “Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer.” dedi.

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE VAR
Bir milletvekilinin partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurması üzerine milletvekilinin dilekçesinin TBMM Başkanlığı’na ulaşması durumunda öncelikle imza kontrolü yapılıyor. Parti üyeliğinden ayrılma işlemi çok daha hızlı olarak TBMM milletvekili dağılımında işleniyor. Ancak milletvekilliğinden istifa için bu kişinin bu kararı almasında herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığı da araştırılıyor, vekilin kendisi ile görüşülüyor teyit edildikten sonra istifa kararı TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunuluyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre, “TBMM üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edildikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurulca görüşmesiz.” veriliyor.

RTÜK ÜYESİ HANGİ KONTENJANLA, NASIL SEÇİLİR?
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’a göre, RTÜK; TBMM tarafından seçilen dokuz üyeden oluşuyor. Seçim için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı kadar aday gösteriliyor. Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasında her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınıyor ve TBMM Genel Kurulu’nda seçim yapılıyor.

Boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının halihazırdaki oranı dikkate alınarak yapılıyor.

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