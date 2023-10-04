RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporu gündeme alındı.

Kanalda 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullanılan ifadelerin, "Yayıncılık hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.

Kanaldaki Haber Masası programında da bir konuğun Kültür ve Turizm Bakanlığının FETÖ'yü savunan bir filmin 60. Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilmesine tepki olarak desteğini çekmesine ilişkin kullandığı ifadelerin de "dayanaktan yoksun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı" şekilde yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmedildi ve Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Haberi, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu.

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