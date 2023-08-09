RTÜK'ten KRT ve TELE1'e yeni ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) KRT ve TELE1'e ceza verdiği açıklandı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşcı,Twitter'dan yaptığı paylaşımda TELE1 ve KRT'ye ceza verildiğini duyurdu.

Taşçı şu ifadeleri kullandı:

RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda 'devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı' yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında 'milli ve manevi değerlere' aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi.

TELE1 KARARTILDI

Öte yandan RTÜK'ün TELE 1 kanalına verdiği 7 gün yayın durdurma kararı 6 Ağustos'ta başladı. TELE1 ekranı karartıldı. Karartmadan önceki son saniyelerde 'TELE1 Susturulamaz' yazısı yayınlandı ve RTÜK'ün kapatmaya ilişkin yazısı ekrana gelmişti.

NE OLMUŞTU?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

18 Temmuz’da itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak olan TELE1, RTÜK’ün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme başvurumuzu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı.